民主黨解散｜即日起停止運作　羅健熙：盡量一年內完成清盤

民主黨今日（14日）下午召開特別會員大會，議決解散及清盤事宜，黨主席羅健熙在會後宣布，民主黨正式表決通過解散和清盤，即日起結束運作。他表明沒有任何重組和再組織團體的想法。



召開特別大會 97%出席者支持解散清盤

羅健熙在特別會員大會後與多名黨員一起見記者，他透露，表決清盤時時共有121人投票，117票讚成，沒有反對，但有4票白票，支持率約97%。民主黨以有限公司方式註冊，根據黨章及公司條例，任何特別決議須獲相關會議至少75%出席者投票支持，才可通過。

12月14日，民主黨舉行特別會員大會，議決解散及清盤，即日起停止運作。（夏家朗攝）

羅健熙稱，民主黨懷着不捨心情去做解散決定，他沒有詢問清盤人會處理多久，但盡量在一年完成，否則負責清盤的人要再開會。參考同為有限公司的另一民主派政黨公民黨，2023年5月舉行特別會員大會通過清盤決議案，其後花了10個月走完清盤程序，解散後剩餘資產捐給慈善機構。

剩餘黨產捐工業傷亡權益會 總部會址年底前交吉

至於具體黨產金額，羅健熙稱今天沒有數字，要待清盤人完成程序。他表示，清盤完成後，若有剩餘資產，會捐給工業傷亡權益會。羅健熙在今年較早前曾表示，黨產會捐予理念相近的團體，至於用作總部的商業大廈單位則已覓得買家，會在年底前交吉，料12月31日前清場。

羅健熙表示，民主黨成立三十年來在香港盡力推動落實基本法，強調多元開放，一直致力成為市民和政府之間的溝通對話角色，時代更迭令民主黨無奈畫上句號，但民主黨對香港的關切和熱愛始終如一，願香港市民珍重。他感謝每一位曾經投票支持民主黨的市民，感謝每一位批評者，也感謝一直堅守崗位的黨友。

被問解散後中委會否離開香港時，羅健熙稱，沒有特別去查詢每個人的意見，他本人會盡量留在香港，和香港人一起前行，希望和香港人一起面對不同處境。

30年來有無判斷錯誤？ 羅健熙：交由歷史學家評判

民主黨在1994年由港同盟與匯點合併而成，曾經為立法會第一大黨。其創黨基本信念是支持香港回歸中國及實行「一國兩制」。2019年該黨積極參與反對修訂《逃犯條例》的街頭抗爭，2021年多名成員因參與民主派「初選」被控串謀顛覆國家政權罪判囚，同年該黨杯葛立法會選舉，參政之路走入死胡同。

12月14日，民主黨議決解散及清盤。（何夏怡攝）

被問到過去三十年有無判斷錯誤之時，羅健熙表示，每一個決定都帶着民主黨走到今天，將來交由歷史學家來評判民主黨的對錯。他重申，解散艱難決定，考慮了很多因素，以往也都回答過相關問題。創黨元老、民主黨前主席楊森則表示，解散是受到政治壓力和政治環境影響。

楊森：「民主回歸」走到一半 冀重視年輕人聲音

至於民主黨視為旗號的「民主回歸」是否止步？羅健熙稱，可以理解如今在香港推動民主和以往有不同，但如果大家覺得民主和選舉重要，總會想到方法。楊森則稱，他覺得「民主回歸」不是止步，只是走了一半。

12月14日，民主黨舉行特別會員大會，議決解散及清盤，即日起停止運作，創黨元老楊森出席。（夏家朗攝）

他指出，過去三十年，在中央開放的政策下，「一國兩制」可以開放地執行，香港走向了民主選舉制度，亦有有效的政府架構，都是成功之處，故不能說「一國兩制」失敗。但他認為，當前政治空間有所收縮，年輕人投票率很低，減少投入。他希望當局重視年輕人的聲音，聽不同的意見。

今年2月，民主黨宣布啟動解散程序，4月召開特別會員大會，正式通過授權中央委員會跟進解散事宜。