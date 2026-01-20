政府飲用水風波 公務員紀律調查結果今公布 陳嘉信的處理受關注
撰文：石國威
出版：更新：
政府購買冒牌水風波去年8月爆出後，物流署被批評把關不力，特首李家超下令查找不足，倘涉人為因素，按公務員管理規則嚴肅處理。港府早前指已完成紀律調查，正審視內容並徵詢律政司意見，以決定相應紀律行動，
財經事務及庫務局局長許正宇及公務員事務局局長楊何蓓茵今日（20日）上午11時會見傳媒，公布檢討政府採購機制專責小組報告，以及就採購樽裝飲用水事件進行的紀律調查結果。
物流署前署長陳嘉信，原本去年獲頒銀紫荊星章，一場冒牌水事件，港府極高層震怒，醞釀是否要收回陳嘉信勳銜。紀律調查結果今公布，陳嘉信會否受罰、如何受罰、其勳章如何處理受關注。
陳嘉信原獲授銀紫荊星章 獲讚貢獻甚豐
過往高層官員退休前後都獲頒勳銜，已展開退休前休假的陳嘉信亦不例外。去年7月，政府公布授勳名單，陳嘉信獲銀紫荊星章，當時表揚他在政府採購和物料供應等範疇貢獻甚豐，一直盡心竭力服務，表現傑出。
授勳委員譚耀宗：發咗係可以收返
不過，去年8月捲入政府買冒牌水風波的陳嘉信，其退休前領導的政府物流署，被財庫局局長許正宇點名要承擔主體責任。 當時，授勳委員會成員譚耀宗向《香港01》表示，基於公務員事務局推薦才頒勳銜予陳嘉信，「畀勳銜嘅嘢，發咗係可以收返嘅，技術上係無問題嘅，宜家只係宣布咗啫，未發」，但要視乎調查判斷責任誰屬。
冒牌水事件涉人為疏忽 「退休定未退休都包括」
兩個月後，審計署對冒牌水事件的調查完成，許正宇上月指出事件涉及人為疏忽，已邀請首長級甲一級政務官劉焱就此事紀律調查，受查人士涉及10多名物流署及庫務科人員，將釐清他們在事件中的責任輕重，有否違反部門規定、或有否不當行為等，調查重點亦包括工作表現是否與職級不相稱。
至於調查目標是否包括正展開退休前休假的陳嘉信？當時許正宇強調，調查包括有前線及中高層，「唔好理佢係退休定未退休，或者是否在職都好，成個調查都會包括」。
