暗黑料理｜網民分享剛娶進門家嫂煎餃變黑炭料理！1原因獲網友讚

俗話說「出得廳堂、入得廚房」，形容女子嫁作人婦後能主外也能主內，表現得十分全能。有網友在Facebook PO出一張煎餃照片，只見6塊煎餃的背面全變黑炭，原PO還透露這是媳婦做的，雖然料理讓人看了傻眼，但不少人也鼓勵原PO的媳婦。



從原PO在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」貼出的照片看到，盤子上有6塊煎餃，其中5塊翻過來背面全部黑壓壓一片，另一塊雖然沒有翻面，但也可隱約看到背面有焦炭的樣子。然而這個可怕的暗黑料理，原PO說這竟是「剛娶進門的媳婦煎餃」。

剛娶進門的媳婦煎餃（Facebook@毒姑九賤婆媳討論區）

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照片讓不少人看了笑翻：

「這叫黑炭料理，新潮流」、

「幸好，還有一面可以吃，燒焦的那邊別碰就好了」、

「至少形狀還在！很多都五馬分屍了」、

「養身竹炭煎餃」、

「活性炭很健康」、

「今天火大喔」、

「煎得不錯，以後就別再煎了」、

「這招厲害，以後都不用煮」、

「你家鍋子品質不錯啊，燒成這樣子還能完整裝盤」、

「我們家也有這種人，結果每個人都越來越胖，因為煮的東西太難吃，所以大家都沒吃飽，外送一直點」。



按圖看絕對零失敗的煎餃子步驟及貼士：

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也有網友鼓勵並力挺媳婦：

「要知足要惜福，她還願意下廚弄給你吃就要偷笑了，廚藝不好可以學，心不好就沒得醫」、

「怎麼了嗎？媳婦又不是廚師，叫你兒子也來煮看看啊」、

「正常，有心學就會進步，我第一次煎魚也長這樣」、

「每個人都有擅長和不擅長的事，你兒子娶的是人，不是神」、

「有很大的進步空間，要給予鼓勵」、

「願意做很不錯了，要記得稱讚喔」。



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