暗黑料理｜網民分享剛娶進門家嫂煎餃變黑炭料理！1原因獲網友讚
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
俗話說「出得廳堂、入得廚房」，形容女子嫁作人婦後能主外也能主內，表現得十分全能。有網友在Facebook PO出一張煎餃照片，只見6塊煎餃的背面全變黑炭，原PO還透露這是媳婦做的，雖然料理讓人看了傻眼，但不少人也鼓勵原PO的媳婦。
從原PO在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」貼出的照片看到，盤子上有6塊煎餃，其中5塊翻過來背面全部黑壓壓一片，另一塊雖然沒有翻面，但也可隱約看到背面有焦炭的樣子。然而這個可怕的暗黑料理，原PO說這竟是「剛娶進門的媳婦煎餃」。
相關文章：【暗黑料理】網民貼家人劣食照 榴槤蒸雞、糖果醃肉未算最災難？👇👇👇
+23
照片讓不少人看了笑翻：
「這叫黑炭料理，新潮流」、
「幸好，還有一面可以吃，燒焦的那邊別碰就好了」、
「至少形狀還在！很多都五馬分屍了」、
「養身竹炭煎餃」、
「活性炭很健康」、
「今天火大喔」、
「煎得不錯，以後就別再煎了」、
「這招厲害，以後都不用煮」、
「你家鍋子品質不錯啊，燒成這樣子還能完整裝盤」、
「我們家也有這種人，結果每個人都越來越胖，因為煮的東西太難吃，所以大家都沒吃飽，外送一直點」。
按圖看絕對零失敗的煎餃子步驟及貼士：
+16
相關文章：入廚貼士｜日本料理家教煎餃子香脆不破皮7貼士 為何用餃子抹油?
也有網友鼓勵並力挺媳婦：
「要知足要惜福，她還願意下廚弄給你吃就要偷笑了，廚藝不好可以學，心不好就沒得醫」、
「怎麼了嗎？媳婦又不是廚師，叫你兒子也來煮看看啊」、
「正常，有心學就會進步，我第一次煎魚也長這樣」、
「每個人都有擅長和不擅長的事，你兒子娶的是人，不是神」、
「有很大的進步空間，要給予鼓勵」、
「願意做很不錯了，要記得稱讚喔」。
吃水餃加白醋或黑醋？湯餃/煎餃各不同？網友熱推黑醋加1物超美味煎餃子貼士｜餃子別只用滾水煮！網友分享冰花餃子做法 必備1材料飲食熱話｜夜市煎餃賣相總比味道好？網友揭難吃內幕分享好吃攤檔入廚貼士｜煎餃常燒焦鏟不起來？內行人傳授料理妙招保證零失敗水果陷阱｜古早味水果沾醬法番茄沾糖豉油 營養師1招減攝糖鈉食道癌飲食｜專家警告：打邊爐吃豆腐喝3款飲品 恐致吐血食道癌
延伸閱讀：
限時7天！foodpanda「這5區」限時免外送服務費 單筆滿額再抽iPhone 16 Pro
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」