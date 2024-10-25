化痰止咳湯｜寒咳熱咳分別　防氣管敏感喉嚨痕10款止咳湯水食譜

化痰止咳湯食譜｜準備踏入冬季，天氣變得乾燥，容易氣喘、咳嗽、皮膚乾燥，大家要注意日常保暖、飲食養生。以下10款湯水能有效預防氣管敏感、喉嚨痕癢、起痰等問題。



化痰止咳湯食譜｜寒咳熱咳怎麼分？

咳嗽有分寒咳和熱咳兩種，兩種咳嗽的症狀和治療方法都不同。

寒咳症狀：痰白、打噴嚏、流透明鼻水、頭身疼痛、舌苔白

止寒咳方法：主因脾腎虛冷，宜多吃補虛食品、用熱藥醫治，如合桃、龍眼、荔枝、粟子、雞肉、杏仁、鯽魚、蝦等

熱咳症狀：痰稠、鼻流濁涕、汗岀發熱、口渴、咽痛、小便黃、舌尖紅、舌苔黃

止熱咳方法：宜多吃清肺熱食品、用寒藥醫治，以鎮咳、抑制發炎，如綠豆、黃瓜、冬瓜、蓮藕、枇杷、海帶等

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化痰止咳湯水食譜【1】海底椰海星雪梨湯

海星解毒散結；海底椰潤肺止咳；雪梨清熱潤燥；麥冬養陰潤肺，海底椰海星雪梨湯可紓緩喉嚨不適，具清熱潤燥、化痰止咳、潤腸通便功效。

海底椰海星雪梨湯：潤肺化痰止咳 海星去腥只需3步

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材料：海星3隻、雪梨3個、海底椰40克、南北杏40克、麥冬40克、生茨實40克、合桃40克、蜜棗2粒、水2.5公升、鹽適量

汆水材料：薑1扎、葱4片、酒1茶匙

做法：

1. 海星浸軟後去除內臟，於流水下沖洗。

2. 雪梨洗淨，切件去芯；其他材料用清水洗淨。

3. 煲滾一鍋水，加入薑、葱、酒及海星汆水，取岀備用。

4. 冷水加入所有材料，大火煲10分鐘。

5. 轉中小火煲1.5小時。

6. 加鹽調味，即成。

化痰止咳湯水食譜【2】青欖桔餅瘦肉湯

青欖桔餅瘦肉湯有潤肺、止咳和化痰功效，適合肺燥，肺熱型咳嗽的人，其症狀包括乾咳無痰或帶少量黃色痰，咽乾口乾等。

止咳青欖桔餅瘦肉湯：媽媽們熱捧的防氣管敏感湯水

材料：青欖12粒、桔餅2個、瘦肉300克、蜜棗2粒、南北杏少許、果皮1塊、水1公升、酒少許

做法：

1. 果皮浸泡15分鐘。以水輕輕沖洗桔餅，並洗淨其他材料。

2. 用刀馬拍扁青欖。

3. 瘦肉放入滾水中汆水，加些許酒辟味，盛起。

4. 煲滾一鍋汆水，放入所有材料以大火煲10分鐘，再轉中小火煲1.5小時。

化痰止咳湯水食譜【3】朧脷葉羅漢果雪梨湯

朧脷葉羅漢果雪梨湯可潤肺止咳、化痰通便，加入陳皮可治寒咳。

朧脷葉羅漢果雪梨湯：潤肺止咳化痰通便 4類人慎喝

材料：朧脷葉10克、羅漢果半個、雪梨乾20克、蟲草花10克、無花果4粒、陳皮1至2瓣、水1.5公升

做法：

1. 把全部材料洗淨。

2. 羅漢果捏開取半個。

3. 大火煲滾水，放入全部材料。

4. 水再滾後，轉慢火煲1小時完成。

化痰止咳湯水食譜【4】雪梨蘋果桔餅湯

雪梨蘋果桔餅湯有清熱生津、化痰止咳、潤腸通便的功效，有效治乾咳。

雪梨蘋果桔餅湯：化痰止咳 紓緩轉季氣管敏感最有效

材料：蘋果4個、雪梨4個、桔餅2件、乾百合40克、無花果4至6粒、南北杏40克、瘦肉400克、酒少許、水2公升

做法：

1. 蘋果洗淨切件，雪梨洗淨去心切件，無花果切半。

2. 桔餅用水輕輕沖洗，其他材料洗淨。

3. 瘦肉放入滾水中汆水，加些酒辟味，取岀。

4. 把所有材料放入鍋，煲至滾起，轉中小火煲1小時15分鐘，即成。

化痰止咳湯水食譜【5】虎乳靈芝川貝母湯

這個湯有清熱潤肺、止咳化痰、滋陰養顏等功效，但冬天除了要滋潤外，也宜補氣血。

虎乳靈芝川貝母湯：潤肺止咳 增強免疫力美顏抗老

材料：虎乳靈芝0.5兩、川貝母0.5兩、非洲海底椰0.5兩、海玉竹1兩、無花果4粒、百合1兩、南北杏1兩、水2公升、鹽適量

做法：

1. 所有材料用水洗淨。

2. 所有材料冷水下鍋，大火煲滾。

3. 轉小火煲1.5小時。

4. 加鹽調味即成。

化痰止咳湯水食譜【6】百合蓮子湯

百合具有潤肺止咳的作用，對肺虛咳嗽有良好的療效。

咳嗽｜轉天氣咳嗽難斷尾4體質易中招！中醫推潤肺止咳湯只需2材料

材料：百合（乾）30克、蓮子（去心）50克、冰糖適量、水1公升

做法：

1. 將乾百合提前浸泡變軟，需時約30分鐘至1小時，再瀝乾水分。

2. 蓮子提前用清水浸泡變軟，需時約2至3小時，再瀝乾水分。去除蓮子心以除苦味。

3. 把水倒入煲內，用中火煮沸，然後加入浸軟了的百合和蓮子。

4. 轉小火煮1小時，15分鐘前加入冰糖拌勻，煮至材料完全熟透即成。

化痰止咳湯水食譜【7】百合麥冬南北杏潤肺湯

百合潤肺湯有潤肺止咳功效，適合痰少、咽乾、咳嗽人士；痰多、泄瀉人士不宜飲用。

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材料：百合15克、麥冬15克、南北杏15克、銀耳1朵、無花果3枚、瘦肉適量

做法：

1. 所有材料洗淨。

2. 冷水連瘦肉一同放入鍋，汆水10分鐘後盛起，備用。

3. 所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉細火煲2小時，即成。

化痰止咳湯水食譜【8】花旗參蘋果雪梨湯

益氣生津湯有補氣養陰、清熱生津之功效，適合痰少、咽乾、咳嗽伴有氣短乏力，說話聲低氣怯人士飲用；體寒、痰多、脾虛泄瀉人士不宜飲用。

材料：花旗參5克、蘋果、雪梨各2個、玉竹15克、沙參15克、肉適量

做法：

1. 所有材料洗淨。

2. 冷水連瘦肉入鍋，汆水10分鐘後盛起，備用。

3. 所有材料連水下鍋，大火煮滾後轉細火煲2小時，即成。

止咳湯水食譜｜【9】黨參白术山藥健脾湯

參朮健脾湯有健脾止瀉功效，適合疼多咳嗽伴有氣短之力、說話聲低氣怯人士飲用；孕婦及陰虛火旺、咳嗽、津液不足者不宜用。

材料：黨參15克、白术15克、山藥30克、陳皮6克、蓮子15克、熟薏仁30克、瘦肉適量

做法：

1. 所有材料洗淨。

2. 冷水連瘦肉入鍋，汆水10分鐘後盛起，備用。

3. 所有材料連水下鍋，大火煮滾後轉細火煲2小時，即成。

止咳湯水食譜【10】鱷魚肉海底椰湯

鱷魚肉可以滋陰潤肺，乾燥的秋季應宜多飲，除了配合湯水，也可以煮粥、做菜等。加入陳皮和薑片可治寒咳。

材料：鱷魚肉400克、海底椰20克、排骨1小條、無花果5個、南北杏40克、杞子10克、淮山20克、陳皮1塊、薑3片、水適量

做法：

1.鱷魚肉落薑片汆水後備用。

2.排骨汆水後備用。

3.其他材料洗淨。

4.把汆水後的鱷魚肉和排骨放進鍋混在一起。

5.加入其他材料放進鍋。

6.加入適量的水，水要覆蓋材料表面。

7.先用大火煲15分鐘後轉中小火煲45至60分鐘，即成。

* 以上湯水建議僅供參考，如咳嗽情況持續加重或有其他不適，建議盡快求診並根據醫師的指示進行治療。