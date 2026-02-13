情人節朱古力｜情人節由來／7款朱古力不同寓意／簡易朱古力做法

情人節由來｜情人節為什麼要送朱古力？不同種類、口味的朱古力原來也有不同寓意，送什麼朱古力給什麼人也具不同意義，以下就讓我們一起了解情人節朱古力的各種迷思，及5款簡易朱古力食譜，讓你親手自製，表達不一樣的心意！



浪漫的情人節卻起源於一個甜腥的故事。（engin akyurt@unsplash）

情人節由來｜2月14日情人節是個血腥的故事？

情人節的由來說法眾說紛紜，當中最為人熟悉的是一個血腥的故事，據說三世紀古羅馬皇帝勞狄二世為了充實兵力，下令所有單身男性必須從軍，不許結婚。但一位基督宗教修士瓦倫泰（Valentine）卻不理禁令，秘密替人證婚。結果被士兵逮捕，並於2月14日這天被處死，人們為了紀念他的勇敢，把每年的2月14日定為紀念日，象徵勇敢追求愛情，也即後來的「情人節」Valentine's Day。

情人節被商人炒作，成為營造甜蜜的節日商機。（資料圖片）

情人節為什麼要送朱古力？

2月14日情人節送花是指定動作，代表浪漫的愛情，除了鮮花還有朱古力，因為朱古力象徵甜甜蜜蜜這樣簡單？那為什麼不是糖果、棉花糖？而是有甘有甜的朱古力？情人節送朱古力的習俗其實起源於日本，背後的故事也不浪漫，只是商家想出來的行銷策略而已！

情人節為什麼要送朱古力？（GettyImages）

2月14日情人節｜日本女生送朱古力 向心儀對象表白

情人節送朱古力，據說源於日本。1958年2月，日本朱古力公司Mary Chocolate Co.舉行Valentine’s Day Sale，但當年銷情慘淡，3天內只售出5個30日圓的片裝朱古力、5張4日圓的卡片。翌年，Mary Chocolate Co.卻推出心形朱古力，並創出「由女性贈送給心儀男性」的宣傳標語，讓女性也可透過朱古力向男士表白愛意，獲得廣泛迴響，漸漸演變成情人節送朱古力的習俗與文化，流傳至今。

在日本2月14日情人節女性會送朱古力給心儀對象。（網上圖片）

3月14日情人節｜白色情人節始於甜品店 鼓吹男士向女生回禮

至於3月14日的「白色情人節」也是由日本最先出現。據說1977年日本福岡市博多區甜品店「石村萬盛堂」第3代傳人為了刺激銷量，鼓吹若情人節收到朱古力的男性，應向對方回禮，掀起話題。

因此，日本情人節的習俗，2月14日是女生向心儀男士表白的機會；3月14日則是男士回禮或回應對方的日子。不過，在日本不一定情侶或情人的關係才會送贈朱古力。

情人節朱古力｜日本4種情人節朱古力

1 本命朱古力：由女方送給心儀的人，通常是親手製作。

2 友情朱古力：自己製作或購買朱古力送給朋友，年輕人之間非常流行。

3 義理朱古力：指人情朱古力，主要是答謝對方的照顧，不是對方的意中人。

4 自己朱古力：即自己送給自己的朱古力，犒賞自己平日的努力與辛勞。



情人節朱古力｜不同朱古力各有寓意

情人節送朱古力，心形就好？還是會選喜歡的味道？其實送什麼朱古力也有講究，因為不同款式味道的朱古力隱藏着不同的意思，選購或炮製之前不妨參考以下７款朱古力寓意。

1. 牛奶朱古力：熱戀

牛奶朱古力代表熱戀 (photo-ac)

2. 黑朱古力：同甘共苦

黑朱古力代表同甘共苦（unsplash）

3. 果仁朱古力：一心一意

果仁朱古力代表一心一意（photo-ac）

4. 白朱古力：濃情

白朱古力代表濃情（VCG）

5. 薄荷朱古力：初戀

薄荷朱古力代表初戀（網上圖片）

6. 酒心朱古力：愛上你

酒心朱古力代表愛上你（資料圖片）

7. 榛子全粒朱古力：一生不變

榛子全粒朱古力代表一生不變（suju＠pexels）

朱古力食譜｜日本生朱古力、杏仁朱古力、心太軟、牛油果布朗尼Brownie、杞子杏仁朱古力

朱古力食譜1：自製日本生朱古力 綿密軟糯入口即溶情人節必學！

生朱古力食譜

朱古力食譜2：杏仁朱古力保持杏仁香脆1步驟不能少 一粒一粒滿心意

杏仁朱古力食譜

+ 1

朱古力食譜3：心太軟朱古力蛋糕香濃流心 千祈咪揀錯假朱古力！

心太軟朱古力蛋糕食譜

+ 1

朱古力食譜4：牛油果布朗尼純素甜品 免蛋奶免打發香甜軟心超簡單

牛油果布朗尼食譜

朱古力食譜5：杞子杏仁朱古力 護眼抗氧零失敗小食