排骨食譜｜簡易家常菜栗子燜排骨補腎健脾　多1步栗子剝殼超輕鬆

排骨食譜｜栗子燜排骨是秋冬必吃的一道住家菜，栗子當造的季節，天氣有點涼意，街上便隨處可見一檔檔的炒栗子。在家也可自煮一煲栗子燜排骨，暖暖身，感受一下濃濃的深秋或初冬氣氛吧！



栗子當小吃又得，做成菜式吃亦得。秋冬時節，不少人愛吃栗子燜雞，但我自己對於燜雞興趣不太，因每次吃都覺得碎骨太多，很散碎，要吃得很小心，不然易損喉嚨。不過，換成排骨感覺安全得多，一條主骨不易碎，可放心大口大口地啃，更添風味。

炒栗子需加粗砂糖防炒焦，故也稱「糖炒栗子」。

燜冬菇之前，先以糖、粟粉、油醃，味道更香滑可口，可選用肥厚乾冬菇，更有嚼勁。配以當造栗子，佐飯一流！

栗子好處｜補腦補腎虛13功效如人參！5類人慎食果殼治甲狀腺腫大?

栗子燜排骨

健康小貼士：

栗子性味甘溫，入脾、胃、腎三經，有養胃、健脾、補腎、壯腰、強筋、消腫等功效。



栗子燜排骨食譜（2-3人分量）

材料：

排骨350克

乾冬菇4-5隻

栗子半磅

蒜頭少許

乾葱2粒

排骨醃料：

生抽2茶匙

糖1茶匙

粟粉1茶匙

冬菇醃料：

粟粉1茶匙

糖1茶匙

油2茶匙

調味料：

蠔油1湯匙

老抽1茶匙

糖1茶匙

水300亳升

做法：

1. 排骨洗淨，加入醃料拌勻醃30分鐘。

2. 乾冬菇浸軟，去蒂洗淨，加入醃料拌勻。

3. 栗子放入滾水中煮5分鐘後盛起，趁熱剝殼備用。

4. 蒜頭及乾葱下鑊爆香，加入排骨煎炒，直至變成金黃色。

5. 放入冬菇、栗子炒勻，加入調味料。

6. 蓋上煲蓋燜30-45分鐘至栗子變腍即成。

不失敗秘訣：冬菇以糖、粟粉及油醃一下再煮，口感會較香滑。