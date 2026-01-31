西洋菜紅蘿蔔豬骨湯食譜｜有化痰止咳清肺熱功效、熱氣咳嗽救星

「成日食熱氣嘢？有咩解救方法？」請教註冊中醫師許懿清，她指最近天氣乾燥，似涼又熱，容易喉乾舌燥，引致咳嗽。因此她推介西洋菜紅蘿蔔羅漢果豬骨湯，有助清肺熱，化痰止咳，特別適合有煙酒習慣、或常常吃煎炸食物的人士飲用！攝影：韓詠儀



西洋菜紅蘿蔔豬骨湯功效

秋冬容易喉嚨乾，加上常吃煎炸食物，身體又乾又燥，實在需要湯水滋潤一下。許醫師表示西洋菜紅蘿蔔豬骨湯具有清肺熱、化燥的功效，「季節當造的食材就是身體所需的，西洋菜性偏涼，最重要的功效是清肺熱。對煙酒過多、喜歡吃煎炸食物的人，適宜加入羅漢果，能加強清熱的功效。」有些人不喜歡羅漢果的味道，因此許醫師建議煲湯前先除去羅漢果的外殼，功效一樣之餘，亦與鹹湯的味道較為相配。

西洋菜紅蘿蔔豬骨湯食譜

+ 1

西洋菜紅蘿蔔豬骨湯材料(3-4人份量) 西洋菜：2斤 北杏：10克 紅蘿蔔：1-2條 羅漢果：1個 豬骨：600克 陳皮：1塊 南杏：20克 清水：2000毫升

西洋菜紅蘿蔔豬骨湯製作步驟 1.洗淨西洋菜，太長的話切段。 2.豬骨洗淨，下鍋汆水。 3.紅蘿蔔切塊。燒熱水，水滾後加入豬骨、紅蘿蔔、南北杏、羅漢果和陳皮。 4.大火煲 15 分鐘，煮滾後加西洋菜，再轉慢火煮 1 個半小時。 不失敗秘訣：西洋菜應滾水下鍋，不然易有苦味。

吃西洋菜有什麼功效?

煲湯的湯料當然不要浪費，假如大便不暢或很硬，吃西洋菜有洗腸的功效，能帶走腸壁的髒物，舒緩便秘問題。由於西洋菜湯為菜湯，不宜隔夜，因隔夜的熟菜會釋放亞硝酸鹽，影響健康。許醫師提醒，每次不要煲太多，最好即日喝光，如剩下了，該把菜和湯分開，只留下湯。如不想喝老火湯，亦可滾一鍋嫩西洋菜湯，需時較短。

西洋菜湯有什麼禁忌?

「西洋菜湯很適合現在天氣乾燥飲用，每周可喝1-2次，老人家如果身體不太差的都可以喝，怕湯性涼的話除了加上陳皮，更可多加兩片薑。」不過許醫師提醒，脾胃虛寒的人不適合飲用這個湯水，特別是吃白菜都會咳嗽的人士。

相關食譜：

【健康湯水食譜】佛手瓜栗子甘筍湯 潤燥止咳增強體質