初七習俗｜撈起食譜｜撈得愈高愈亂愈好！七彩食材有寓意必備薄脆
新年習俗｜初七習俗｜初七撈起｜新年講意頭，來到初七人日，傳統會撈魚生，即撈起。「撈起」是新加坡和馬來西亞的賀年食品，有得撈，意頭好，撈起撈起撈得風生水起，愈撈愈旺，漸漸也成了香港的應節食品，得到不少公司老闆歡心。
初七習俗｜撈起是什麼？
撈起，又稱撈生、撈魚生或七彩撈生。因為當中由魚生片和七彩繽紛的食材組合而成。一般會在初七人日吃，吃的時候，每人拿着筷子，一二三便插進放滿材料的大盆或大碟中，邊說「撈起撈起，撈得風生水起！」邊把七彩食材撈起挑起，挑得愈高愈好兆頭，摷得七上八落，亂七八糟，才夾起進食，滿枱食材更代表財源福氣多到滿瀉，由於都是蔬菜絲為主，只是氣氛前菜，不飽肚。
撈起口訣
一般由一至十說盡好意頭的祝福語：
一帆風順
二龍騰飛
三陽開泰
四季平安
五福臨門
六六大順
七星高照
八方來財
九九同心
十全十美
新年習俗｜撈起食材、醬料各有寓意
為什麼食材都是七彩繽紛？為什麼蘸點酸梅醬，下五香粉花生？原來統統都有寓意。
按圖看清有哪幾種顏色食材？各有什麼寓意？
魚生片：魚，代表年年有餘，魚生，生氣勃勃，風生水起。一般用三文魚，也可用其他魚生刺身代替
紅蘿蔔絲、甘筍絲、紅薑絲：代表鴻運當頭
青瓜絲、青木瓜絲或青椒絲：代表青春常駐
薄脆：代表遍地黃金
花生碎、堅果碎：代表金銀滿屋
五香粉、桂末粉：代表五福臨門
胡椒粉：代表招財進寶。
酸梅醬、酸桔汁：代表甜甜蜜蜜。香油，代,表順順利利，財源滾滾
芝麻：代表生意興隆
撈起，是意頭菜式，可按個人喜好，隨意配搭七彩材料便可。不少餐廳食肆更為它增刪潤飾，配搭不同魚生或鮑魚，寓意吉祥外，更添豪氣，甚至有外賣服務，免切色洗，最適合公司同事齊齊撈起！
不少酒店、酒樓、餐廳也有提供「撈起」，如不怕麻煩，也可自家配搭，製法簡單，按圖看清簡易版「撈起」食譜：
撈起食譜
撈起材料：
三文魚刺身200克
甘筍
青瓜
日式醃蘿蔔
紫椰菜
甜薑絲
薑
西芹
麵條
花生碎
甜酸醬
撈起做法：
1. 除了刺身，其餘材料切絲。
2. 把所有材料分別在圓碟上砌好成圓形，顏色相間，材料可重複。
3. 最後撒上薄脆，淋上酸梅醬和油；撒上胡椒粉或五香粉，便可上桌撈起了。