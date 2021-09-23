雞翼食譜｜氣炸鍋沙薑雞翼配自調醬料更惹味　沙薑生薑有何分別？

沙薑雞大家在酒樓吃得多，今次不用原隻雞，簡單做一道沙薑雞翼，一樣惹味。只要在醃雞翼時加入沙薑粉，最後調一個沙薑醬，整道菜就充滿濃郁的沙薑味，但你又知道沙薑與一般的老薑、生薑有何分別嗎？



除了醃肉時加入沙薑粉外，也可另外調製沙薑醬作沾醬。

沙薑是什麼？

沙薑與薑一樣嗎？我們做菜時常用到外皮啡黃色的薑，其味道辛辣，辟腥又好、煮薑葱菜式也行。而沙薑的顏色雖然跟薑類似，外型卻較細小，薑肉也相對淺色。它的味道不及薑那樣辛辣，還帶有類似五香的味道，醃肉做菜反而恰如其分，能發揮其味卻不會太搶。

沙薑（右）與薑不一樣，薑肉相對淺色。味道也不及薑那樣辛辣。(網上圖片)

沙薑雞翼比原隻沙薑雞容易做得多，醃肉時加點沙薑粉去醃就行。我們煮「薑葱」菜式習慣加薑片、葱段，但煮沙薑雞翼卻不是用原片薑，去雜貨舖買包沙薑粉就行，一包大約可煮到1至2次。若嫌味道不夠，氣炸雞翼期間，還可將沙薑粉、熟油、麻油、鹽等調成沙薑醬，上碟後搭配享用，包保夠味。

沙薑雞翼食譜

健康小貼士：

沙薑早在古時已被當藥材使用，有指李時珍曾在《本草綱目》提到其功效為：「暖中，辟瘴癘惡氣，治心腹冷痛、寒濕」等，而沙薑具有化痰行氣，消食開胃，健脾去濕等作用，對胃寒者尤其有益。

攝影、攝錄：蕭文學

剪接：鍾瑞龍

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