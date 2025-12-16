壽喜燒食譜｜壽喜燒醬汁湯底做法簡易、黃金比例鮮甜惹味

壽喜燒食譜｜港人一年四季都有顆打邊爐的心，在家吃火鍋，切好食材，放進鍋中一併煮熟即成，做法非常簡單方便。今次帶來日本家常菜，壽喜燒食譜。這款火鍋的重點，是其甜甜的醬汁湯底，教你如何調配完美比例，做出美味火鍋。攝影、剪接：Joe、Karman



壽喜燒醬汁湯底需要加水嗎?

壽喜燒是日本家常料理。傳統食用時，不會加水，會透過洋蔥、大白菜、豆腐等食材所含水份，慢火煮牛肉。不過，現時食壽喜燒都會加水，像一人火鍋般，煮熟食材。

壽喜燒。

壽喜燒醬汁黃金比例做法

壽喜燒醬汁帶甜味，在調配醬汁時，建議用日式醬油，加味醂，這兩款醬料相對中式豉油會偏甜。至於壽喜燒醬汁調配比例，日本火鍋達人美食家建議，黃金比例是清酒100cc、味醂100cc、醬油100cc、砂糖30g。不過，有沒有放清酒其實分別不大，可隨個人喜好而定。

來自日本的味醂，是一款像米酒的調味料，味道帶點甜味，用作提鮮。

除了直接買壽喜燒醬汁，也可以自己用日式醬油和味醂製作醬汁。

健康小貼士：打邊爐醬料濃味，不加入清酒，味醂份量減低，味道相對無咁鹹，同樣美味。

壽喜燒食譜做法

壽喜燒食譜

食譜 壽喜燒（煲） 材料： 牛肉片1盒、金菇1包、豆腐1件、椰菜半個、雞蛋1隻 調味： 醬油4湯匙、味醂2湯匙、糖2湯匙、水600毫升 做法： 1. 將金菇切去根部，再拆散件備用。 2. 豆腐、椰菜洗淨切件備用。 3. 將醬油、味醂和糖混合成調味醬汁備用。 4. 將金菇、豆腐、椰菜、牛肉、調味醬汁和水一併放進鍋裡。 5. 煮約8-10分鐘。 6. 最後可加生雞蛋於鍋中即成。

