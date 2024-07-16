減肥禁忌｜吃飽又肚餓與血糖有關？擊退假飢餓6招飯後勿吃1類水果

才吃飽不消15分鐘，又感覺肚餓要找東西吃？你可有想過不是因為你的消化力太強，而是假性肚餓？假如按你的想法又再進食的話，那便跌入身體的騙局，容易導致身體肥胖。要避免墮入「騙局」，你須先知道真肚餓和假肚餓的分別！



假性飢餓是什麼？

假的肚餓感，又叫假性飢餓，根據Recipe Institute Greens（綠食譜研究所）指出，假性飢餓是不肚餓但一直在找東西吃的情況。這個情況的主要成因是身體的血糖調節能力出現問題，如果長期不去處理，再進食無節制，一不小心便會愈食愈肥。因此，須先了解假性飢餓的訊號，便有助擊退「騙局」。

按圖看「假性飢餓」7大訊號：

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1. 吃過飯，喝過咖啡或飲料後，仍感到不滿足。

2. 經常想吃點甜食或喝含糖飲料。

3. 吃過正餐後，仍想繼續吃東西。

4. 工作時想吃小食提神，結果把小食全吃光。

5. 邊工作邊吃正餐，所以吃得很快，工作後又想大吃一頓。

6. 經常處於持續疲勞的狀態。

7. 女性在生理期，食慾特別強。

只要培養健康飲食習慣，便可以有效擊退假性飢餓。最好先調整攝取食物的種類、分量、時間，幫助身體恢復血糖調節能力，有效控制體重。

「假性飢餓」克服6招

1. 每朝必吃早餐

早餐是一天中最適合大量攝取營養的一餐，而且能提供人體一整天的活力。早餐建議攝取一些具飽足感、蛋白質高的食物，如：糙米、香蕉、蘋果、牛奶、番茄等。以上食物營養高之餘，也有助腸胃消化。

早餐是一天中最適合大量攝取營養的一餐，提供人體一整天的活力。（資料圖片）

2. 花至少20分鐘吃飯

慢慢咀嚼食物可以提升飽足感，同時能降低飯後產生假性飢餓。

慢慢咀嚼食物可以提升飽足感，降低飯後產生假性飢餓。（《一起吃飯吧》劇照）

3. 肚餓感出現便喝水

多喝水除了對人體有益之外，同時可以解除因口渴所引起的飢餓感，和了解到底是真的餓了，還是假的。

多喝水可以解除因口渴所引起的飢餓感，和了解到底是真或假肚餓。（資料圖片）

4. 多走動

在辦公室工作，不少人會因為無聊，想動動嘴巴吃東西。建議起身走走，去洗手間或到荼水間走走，有助減少突然冒出來的飢餓感。

5. 嚼香口膠或薄荷糖

假性飢餓好容易養成貪吃的習慣，甜食或曲奇都是貪吃人士最愛小食，多吃會造成體重上升。建議可以嚼無糖香口膠或薄荷糖，解決貪吃，卻沒有真的進食，同時可以藉此判斷是否真的餓了。

6. 勿吃飽後立刻吃水果、飲料等甜食

餐後固定吃升糖指數高的水果、含糖飲品、咖啡因飲料、含糖果汁、蛋糕等，會導致血糖調節能力出問題，減低身體恢復血糖調節能力。想吃零食的話，可選擇餐與餐之間吃一點升糖指數低的食物如草莓、無糖豆漿、燕麥糠等。