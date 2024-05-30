安眠食物｜失眠易高血壓糖尿病　9種食物助入眠 睡前吃4粒車厘子

失眠，必定是人生最討厭遇到的事情之一，長期失眠更會導致糖尿病、高血壓等問題。事實上，不少食物含有的營養素，例如維他命D、褪​​黑激素、血清素等，都有助促進良好的睡眠和調節睡眠周期。你可能想起第一種有助入睡的食物是牛奶，但其實還有很多食物都有安眠作用。



上床後你要多久才入睡？專家指若超過15分鐘，代表身體可能在發出健康警號。（KingaCichewicz＠Unsplash）

躺床上至入睡逾15分鐘 身體或發出健康警號

根據精神科及睡眠專門醫生三島和夫的專欄《Dr. 三島の「眠ってトクする最新科学」》指出，一個健康的睡眠狀態是由關燈到入睡需時大約15分鐘。如果你的入睡時間需要較長，是身體對你發出的警告。

建議從平時的飲食著手，從而改善入睡時間。許多食物都含有低水平的促進睡眠化合物，不過根據研究顯示，只有較高濃度的可以影響入眠時間。

助你安眠的9種食物

安眠食物1：奇異果

據研究奇異果內的血清素是有助眠功效，調查發現連續4星期在睡前1小時吃2個奇異果的人，總睡眠時間和睡眠效率都有所改善，同時入睡時間縮短。

睡前1小時吃２個奇異果幫助入睡。（unsplash）

安眠食物2：合桃

合桃含有褪黑激素、血清素和鎂，全部都是有助促進和調節睡眠的化合物。

合桃原來也含有褪黑激素，助改善睡眠質素。(unsplash)

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安眠食物3：杏仁

相對合桃，杏仁擁有更高的褪黑激素，有效調節睡眠和清醒周期。另外，合桃的鎂及鈣對於肌肉放鬆也有一定幫助。

相對合桃，杏仁擁有更高的褪黑激素。（VCG）

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安眠食物4：車厘子

車厘子是睡前的最佳零食，有研究發現車厘子有4種促進睡眠化合物，如褪黑色素、血清素等。加拿大、美國及法國盛產的Montmorency車厘子，褪黑激素含量更高，睡前一小時吃4至5粒已經有助入睡！車厘子營養｜治失眠關節炎6功效抗血壓即見效！6品種夏天吃哪種？

含褪黑激素的車厘子，睡前一小時吃4至5粒有助入睡！（IG@emilyboyettefood）

安眠食物5：高油脂魚

高油脂的魚如三文魚、吞拿魚，含有豐富維他命D及奧米加3，有助刺激褪黑激素增長。其維他命B6，亦可紓緩神經緊張。根據2014年的一個實測，參加者連續在6星期內，一星期吃3次三文魚。結果發現對比吃有同等營養肉類的人，吃三文魚的人更快入睡。

三文魚、吞拿魚等則有助刺激褪黑激素增長。（資料圖片）

安眠食物6：生菜

生菜能促進神經的恢復能力，於清醒時有助提升集中力，睡覺時更易入眠。生菜雖然不會增加睡眠的時間，但能夠改善睡眠質素。

生菜不會增加睡眠時間，但可改善睡眠質素。（VCG）

安眠食物7：大麥若葉粉

大麥若葉粉被稱為超級食物之一，含有多項促進睡眠化合物如GABA（Gamma-aminobutyric acid，即γ-胺基丁酸）、鈣等。食用方法亦非常簡單，在湯、沙律、果汁加上1湯匙便可。

大麥若葉粉含有多項促進睡眠化合物，可加在湯、沙律、果汁上食用。（資料圖片）

安眠食物8：洋甘菊茶

洋甘菊內的芹菜素似乎能激活體內GABAA（又稱γ-氨基丁酸A型受體），過程有助刺激睡眠。雖然未能證實，不過其鎮靜特性亦有效冷靜思緒有助入睡。

洋甘菊內的芹菜素有助放鬆神經，有助安睡。（IG@ancient_organics）

安眠食物9：暖牛奶

牛奶含有4種促進睡眠的化合物（色氨酸、鈣、維他命D和褪黑激素），而令人選擇它為有助入睡食物第一位。相比熱牛奶，色氨酸或褪黑激素在暖的溫度更能有效促進睡眠。

暖牛奶是不少人幫助入眠的食物。（pranasnacks.com）

資料來源：Medical News Today - 《Which foods can help you sleep?》、精神科及睡眠專門醫生三島和夫 - 「寝つきがよい」「どこでも眠れる」はホントに健康的？ それは危険なサインかも