【柿營養】降三高排毒美顏7大好處　如果你有這種體質不宜多吃！

天氣入秋後，是吃柿的好季節，中秋節時琳瑯滿目的水果拼盤，柿子也進佔一席。 柿子對健康好處原來也相當有貢獻，7大好處包括降三高、促消化及駐顏。柿餅也被視為可化痰止咳，然而有種咳嗽吃不得！

據《本草綱目》所載：「柿子味甘性寒，能消熱去煩、止渴生津、潤肺化痰、治療熱咳。」註冊中醫師陳俊傑表示，清甜的柿子有潤肺之效，而柿餅、柿乾的表面有一層白色粉末是為「柿霜」，柿霜可以入藥，具止咳、化痰和潤肺功效，沖水飲用可舒緩喉嚨不適。連柿蒂也有藥用價值，取4至5個柿蒂清洗乾淨後可焗水飲用，有助治療反胃、作噁、打嗝之效。

(資料圖片/龔嘉盛攝)

據美國農業部全國營養數據庫，柿子含有豐富的維他命A、C、E和B6，以及膳食纖維、錳、銅、鎂、鉀和磷，也有豐富的抗氧化物，舉例單寧、類黃酮、類胡蘿蔔素及兒茶素。

按下圖了解柿子的7大健康好處︰

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將柿子做成沙律及開胃菜，混合乳酪或燕麥片上代替糖，製成果醬、鬆餅、麵包或蛋糕，或與雞肉及肉類烘烤創製獨特的風味。不過，中醫認為柿子一般較寒，身體虛弱、脾腎虛寒、外感風寒時忌食。​傑醫師也再度提醒柿子是寒濕之物，多吃傷脾，容易引起肚痛或引起過敏。

請點撃以下各圖了解食用柿子及柿餅的禁忌，柿餅真能化痰止咳​嗎？

參考資料︰Healthline/ Organic Facts