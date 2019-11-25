【素食食譜】芋泥肉鬆吐司簡單易做　台式爆餡滋味自製打卡美食

台北人氣早餐「芋泥肉鬆吐司」，不用飛到台北也可以自家製，簡單及輕鬆。有剩的芋泥還可煮豆奶或牛奶，隨喜加入少許燕麥片，便成另一道營養滿滿的早餐美食。

攝錄：詹郭敏、呂志豪

攝影︰詹郭敏、呂志豪、尹嘉蔚

剪接：吳宇峰

場地提供：美亞廚具

芋圓、芋泥蛋糕、芋泥多士，台灣人對芋頭的喜愛已非常明顯，它們的芋泥換我們的日常用語便是芋蓉。「爆漿、爆餡」的芋泥誘惑，軟綿綿，口感豐盈，配方包享用真正是無與倫比。將方包烘一烘，推高層次成香脆的吐司（多士），本來平凡的白方包頓時「生命力」充沛。

芋泥肉鬆吐司，香脆多士，綿密芋泥，鹹香素肉鬆，使芋頭控招架不住。

「爆漿」芋泥加吐司，其實已經相當美味，但略欠鹹香的味道，於是乎便請來「素肉鬆」為它加持。非素食的朋友大可用真肉鬆，茹素者則用素肉鬆代替，一般在專賣素食材料的店舖便可找到。素肉鬆是豆鬆，加了調味而成，口感較脆，質感較鬆散，但味道十分香。此外，不吃牛油的素食者，請用植物牛油取締，使之成為純素食譜。

芋泥肉鬆吐司，配芋泥燕麥奶，超滿足的早餐。

至於用剩的芋泥，我自己加入了豆奶及燕麥片煮滾，便成了另一款早餐飲品「芋泥燕麥奶」，配上芋泥肉鬆吐司享用，一舉兩得物盡其用，超級大滿足！若然你也是芋頭控的話，我真心推介這樣子的配搭，「暖笠笠」的飽足感使人招架不住。

芋泥燕麥奶，將用剩的芋泥加豆奶及燕麥片煮滾便成。

芋泥肉鬆吐司食譜

健康小貼士︰

芋頭味甘、辛，性平，入脾、胃經，中醫認為有寬腸通便、補益脾腎、調節中氣的功效。 芋頭亦含豐富的膳食纖維和澱粉，容易使人飽腹，適量食用有助消化及改善便秘問題。 但食用蛋太多，芋頭容易使腸胃產氣，易腹脹胃痛者不宜多吃芋頭。

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