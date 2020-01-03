【減肥】水果減肥餐單MAMAMOO頌樂3天減2kg　營養師這樣建議...

食三日水果就可以輕2公斤? 韓國女子組合MAMAMOO的頌樂跟著水果餐單吃了三天，總共輕了接近2kg，有不少看到影片的觀眾都說頌樂十分敬業，時刻保持完美體態，向粉絲展示自己最好的一面。記者諮詢了營養師的專業意見，拆解當中不同水果的營養，以及這個減肥餐單的成效。

韓國每年都有不少偶像出道，而成功吸引到大眾眼球的只有少數，MAMAMOO作為韓國當紅的女子團體，除了唱功了得，對自身要求亦很高。其中MAMAMOO的隊長兼主唱頌樂，早前就在自己的YouTube頻道上傳了一段三天吃水果餐的挑戰，最後成功輕了2kg，令不少網民感到驚奇。

MAMAMOO四人除了唱功了得，每次都為歡眾帶來完美的舞台表演。而她們對自身的要求亦很高，當中的隊長頌樂（左二）便為了上月的回歸舞台努力鍛鍊身體。（IG/@mamamoo_official）

按圖查看頌樂的三天減肥餐單：

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對於頌樂的減肥餐單，記者訪問了營養師Kiki的意見，並附上一些建議給各位想嘗試的讀者。

就以上的減肥餐單，營養師Kiki有以下的專業意見。（圖片來源／受訪者提供）

Q： 這個方法真的可以幫助減肥嗎?

A：因為這個餐單只有約1000卡路里，而一個成年女士每日則需要大約1300至1900卡路里，比日常所需的少，可以幫助減肥。當能量攝取少過能量支出，便可以達到減肥效果。如果以減卡路里的方法減磅，一星期大約可以輕一至兩磅。

此外，這個餐單同時亦有去水腫的效果，因此減磅速度比較快。由於這是一個低碳飲食的餐單，身體會首先燃燒身體裏面所儲存的糖。當身體中的糖耗盡，但又沒有碳水化合物食物補給時，便會開始燃燒脂肪和肌肉。加上水分流失（去水），所以可在短時間內令體重下跌。但當回復正常飲食，身體可能會變得容易儲水，便會有體重反彈的情況。

Q： 餐單中的水果有甚麼功用嗎?

A：當中的水果，例如柿子每一百克就有3.6g水溶性纖維（果膠），而巨峰提子的果皮都有豐富纖維。雖然這個餐單食物的份量比較少，會容易肚餓，但水果中的纖維則可以增加飽腹感，緩和感到肚餓的情況。再者，這些水果對美容亦有不錯的功效，柿子有豐富維他命A，而提子則有白藜蘆醇，這些都是抗氧化營養素，可以幫助皮膚抗衰老。

Q： 我下星期有一個重要約會，我適合跟著這個餐單吃嗎？

A：現時有不少低碳飲食餐單都很受年輕人歡迎。如果身體健康狀況良好，大家可以因應自身需要選擇其中一個餐單作短期使用。但要提醒大家，這種方法只適合短期想要快速見到修身(去水)效果的人士，例如影相之前，想達致極速去水腫的效果就可以使用。但如果想有持久的減磅和減脂肪效果，就必須選擇一個適合自己體質的餐單，並且配合適量的運動。

Ｑ：有甚麼注意事項嗎？按下圖看營養師Kiki的意見：

當然「瘦不代表美」，這句說話在影片中頌樂亦有提及過，身體健康最重要。但看完影片之後，記者亦不得不佩服女明星們的毅力，頌樂亦有表示她在這三天亦有配合練舞、排舞等活動，所以若想擁有完美的體態，除了注意飲食之外，亦要有適量的運動。

參考資料：3天內瘦2kg!!!!!!!! I lost two kilograms in three days/솔라시도 solarsido