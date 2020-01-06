【甜品食譜】甘栗豆沙水晶包晶瑩剔透　自製賣少見少的茶樓小點

上茶樓一盅兩件是香港人的日常，蝦餃、燒賣、叉燒包…不一樣的包「水晶包」，年青人見過了嗎？因為這種晶瑩剔透的包子，費神製作亦花時間，聞說茶樓多是取現成點心到店翻熱蒸煎炸，即做點心或許已是鳳毛麟角。

以往十幾歲「被上茶樓」的多，家人對飲茶興致盎然，小朋友去到「飯來張口」，想吃的點心，例如製作需時的水晶包、鹹薄罉、芝麻菲林卷…等了又等，隨便幾口燒賣過後便借頭借路去報攤抽YES卡。抽完明星閃閃卡，終於找到飲茶的意義，終於等到水晶包上桌，此時務必要快快脆、熱騰騰的放入口享用，否則水晶包凍了會變得又硬又乾。

甘栗豆沙水晶包要趁熱享用！否則水晶包凍了會變得又硬又乾。

慢慢人到「中女」年紀，離開父母後，飲茶的機會一年不到兩次，每次都想點水晶包，不過點心紙上總是不見。於是自己想學做這款久違了的小點，買了即用豆沙配甘栗，兩者也是秋冬天的補健食材。為了將軟趴趴的豆沙多增幾分彈性的口感，於是摻入了木薯粉（即泰國生粉），以白鑊烘炒至水分收乾，放入雪櫃冰格冷凍20分鐘，很快豆沙變挺身好捏好搓，包入即食甘栗或白烚的栗子，搓成一個個小球成餡備用。

下圖有具體製作過程，此步驟不難，只是炒豆沙時較煩，要用中大火快炒快拌，約5至7分鐘便見水分收乾，盛起一大球擺入冰格冷凍後用︰

水晶皮的部分有點難度，難在水要滾，動作要快，不可一氣呵成將滾水注入粉類，否則會變成一攤水不成糰。所以，要逐次加滾水，邊注水邊用竹筷拌燙粉糰，柔軟的粉糰才漸漸成型，最後加菜油搓揉便更滑更好搓。記得要用剛沸騰的滾水，暖水或冷水會使木薯粉結硬塊不能成糰。搓好的水晶包放入蒸籠，蓋蒸需要花長一點的時間。如果不用蒸籠，直接上碟；上蒸架，蓋好鍋蓋，蒸的時間會短些。另外，大火蒸好後，轉最細火多蒸一些時間，或熄火蓋焗片刻，甚至在水晶包上塗抹水分才上鍋蒸，也有助水晶包表面更晶瑩。

大火蒸好後，轉最細火多蒸一些時間，或熄火蓋焗片刻，甚至在水晶包上塗抹水分才上鍋蒸，也有助水晶包表面更晶瑩。

甘栗豆沙水晶食譜

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攝錄：呂志豪、陳錦超

攝影︰尹嘉蔚

剪接：吳宇峰

場地提供：美亞廚具

製作水晶皮時要逐次加滾水，邊注水邊用竹筷拌燙粉糰，柔軟的粉糰才漸漸成型，最後加菜油搓揉便更滑更好搓。

健康小貼士︰

紅豆有豐富的鐵質，使人氣色紅潤，亦可補血、促進血液循環、強化體力、增強抵抗力。 栗子味甘、平，性溫，入脾、胃、腎經，能養胃健脾及補腎強筋。

大火蒸好後，轉最細火多蒸一些時間，或熄火蓋焗片刻，甚至在水晶包上塗抹水分才上鍋蒸，也有助水晶包表面更晶瑩。

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