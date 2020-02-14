【武漢肺炎】溫熱食物暖身升溫增免疫力？2類人例外不宜吃......

武漢肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，有日本醫學博士指人體升溫一度，免疫力提高5倍，據台灣健康網站，飲食中吃溫、熱的食物有助暖身升溫。不過，如果你屬於陰虛、濕熱型的人士，吃太多溫性及熱性的食物，反而令身體變得更差。

中醫有種說法為「百病起於寒」，溫性及熱性的食物有助人體「驅寒」，就此記者向註冊中醫師潘仲恆查詢，是否人人適宜吃溫性及熱性的食物？潘醫師先解釋，身體保持溫暖，從中醫角度的好處是體溫較高，氣血運行較好，「血行百病除」，都市人常見到的痛症， 都會隨氣溫變化而改變，例如天氣變冷， 痛症會增加，用人為方法令體溫升高，可紓緩疼痛，使痛症有改善，例子有痛經、鼻敏感及凍瘡。

中醫認為「血行百病除」，用人為方法令體溫升高，可紓緩疼痛，改善痛症。（Alisa Anton/Unsplash）

使身體保持溫暖，從飲食中入手是其中一種方法，例如進食熱性、溫性的食物等讓身體升溫。請按下圖多了解哪些食物屬於這個類別？

+ 10 + 9 + 8

日本醫學博士石原結實曾指出，據研究顯示，體溫上升一度，免疫力可以提高五倍以上，感冒時發燒會讓體溫上升，讓免疫系統能回復正常運作，加強抵抗致病物的能力，解除體內異常的疾病狀態。

對於陰虛、濕熱型的人士，吃太多溫性及熱性的食物，反而令身體變得更差，例如有口氣及長暗瘡。（GettyImages）

不過，對於某些體質人士多吃熱性、溫性的食物，反而令身體變得更差。潘仲恆醫師指依中醫角度分析人體體質，簡單可分為九類， 其中氣虛、 陽虛的體質可以藉飲食提升體溫，來改善身體；而陰虛、濕熱的體質，如果再以熱性、溫性的食物來提升體溫，可能出現強烈的口乾感、大便秘結、小便黃、有口氣及長暗瘡。

甚麼是陰虛體質？按圖有詳解︰

甚麼是濕熱體質？按圖有詳解︰

因此，一般「燥底、熱底」的人，如果飲食偏差，或經錯誤治療，有機會令體質更燥、更熱。另外，如果本身是經常運動、勞動的人士，體溫自然會稍高，這樣也是令身體保持溫熱的方法之一。

咖喱中有不少辛香料，例如薑黃、茴香、辣椒及洋蔥等，一般「燥底、熱底」的人，吃過量有可能會更燥、更熱。（資料圖片）

最近記者身邊有朋友表示，可能由於常戴口罩的緣故，多了生暗瘡及粉刺的問題，假如再多吃熱性、溫性的食物，會否加重暗瘡問題呢？

潘仲恆醫師就此作簡單的解釋：中醫講求辨證論治， 暗瘡、粉刺等也需要經臨床的辨證論治，暗瘡有膿或無膿已有分別，未必單單是由於帶口罩的問題而引起或加劇，如有困擾及疑問，應及早求診醫師免延醫誤診。