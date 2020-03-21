【手撕雞腸粉食譜】大圍人氣小食簡單易做　雞皮爽腸粉滑有秘訣

手撕雞腸粉，是前幾年突然新興的小食，明明以前我們會吃芥末手撕雞，會吃腸粉，但將兩者二合為一，又仿如甚麼新發明一樣，大圍那間專賣手撕雞腸粉的小食店，吸引長長人龍，之前被逼遷時，網上更一片哀嚎。幸好後來它已原區重開，近日更宣佈有機會開分店，只是選址還未有定案。如果不想專程走入大圍的話，不如自己製作這個超簡單的小食吧。

攝影、攝錄：李偉軒、陳錦超

剪接：陳錦超

手撕雞不必用原隻雞，直接買去骨雞髀肉最方便，但你也可以用雞柳、雞胸等等，將雞蒸熟或烚熟皆可，之後便是關鍵步驟——泡冰水，這一步不但能加速雞髀降溫，亦使雞皮更爽口。而手撕雞肉前，應將雞肉與雞皮分開，因為雞皮很難徒手撕，切條較好。

白腸粉在街市的麵檔購買，不要蒸太久，否則易爛又易斷。不知大家有沒有發現，當腸粉放涼後會變得很乾，很易黏在一起，想避免這情況可以加點豬油或油，讓它更滑溜，也會更香。

原本平平無奇的腸粉，加了手撕雞之後，成功升級為人氣小食，連區外人士都專誠去大圍一嘗它的滋味。

醬汁方面，平時食腸粉一定有甜醬、麻醬、甜豉油跟芝麻，大圍的專門店主打自家製的石磨芝麻醬，家裡做不了這樣的大工程，只得用現成醬料代之。各種醬料可隨自己口味靈活配搭，如這次就省了甜醬，吃起來已經夠味。此外，坊間買到的芝麻，有生的也有熟的，但其實即使是熟芝麻都要再炒，雖然本身已炒過，但可能已受潮，需要用白鑊慢慢烘乾水分，過程中要不斷攪拌，以免燒焦，只要見到它已轉成金黃色，並已釋出香味，就代表炒完。

手撕雞腸粉食譜

健康小貼士：

1條白腸粉熱量約為63千卡，在點心中屬於低卡之選，然而醬汁才是它的致肥關鍵，如果怕肥的話，加醬汁時就要適可宜止。

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