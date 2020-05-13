【入廚貼士】勝瓜爽脆鮮甜6大貼士　鼎爺一招去除苦澀味！

夏天是瓜類的當造季節，勝瓜、節瓜及冬瓜等都是夏天的常用食材，而且瓜類水分較高，有消暑及為身體補充水分的功效。在數款瓜類中，今次選擇了經常作為家常小菜的勝瓜，教授大家如何在處理及烹調過程中，保持勝瓜的爽脆口感及翠綠顏色。

上次介紹過炒菜心、炒芥蘭的技巧，雖然兩者一年四季都深受歡迎，不過在炎炎夏日怎可不吃當造瓜！勝瓜又名絲瓜，在香港地區多數稱呼為勝瓜，因粵語中「絲」跟「屍」同音，而且廣東俗語中「瓜」又有死亡的意思，組合起來感覺太不吉利。故老一輩都愛稱絲瓜為勝瓜。

（GettyImages）

勝瓜跟水瓜有分別？

不少人常常將勝瓜和水瓜傻傻分不清，亦有人以為是同一款瓜，其實兩者是有分別的。勝瓜表皮帶有明顯的坑紋，是廣東特產；水瓜的表皮坑紋則比較不明顯，所以又名圓絲瓜。勝瓜的特點是其爽脆口感，不過同時亦帶有小許的苦澀味，並非人人喜愛。以下集合了6個處理及烹調勝瓜的入廚心得，加上鼎爺除苦澀味的小秘訣，讓每一位都可以享受勝瓜的香脆鮮甜味道！

按圖看6個處理及烹調勝瓜貼士：

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勝瓜是夏季的當造蔬果，而且有清熱解暑、涼升通便的作用。夏天沒有什麼胃口的話，不妨用勝瓜滾個湯再加碗飯，一碗清爽又有肉有菜的泡飯就此完成，亦可以用勝瓜製作輕怡的家常菜！

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