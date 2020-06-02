【冬瓜食譜合集】夏日必食解暑冬瓜　簡單清熱去水腫湯水小菜

撰文：余曉彤
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冬瓜，雖然在一年四季都看到它的身形，但在夏天的時候總會想起它，彷彿它便是夏天的瓜果代表。冬瓜至所以在夏天如此受歡迎，因為其消暑功效一流並且生吃、炒或煲湯美味仍然。對於冬瓜湯水或菜式毫無頭緒？可以參考以下的冬瓜湯水及家常小菜，在炎夏吃冬瓜菜式消暑！
冬瓜，又稱白瓜因表面上有一層白粉狀的東西，就像冬天的白霜。在夏天時分最為當造，其播種保存期長，聞說不切開可以保存至冬天。在中醫角度中，冬瓜冬瓜味甘淡性涼，可清熱解暑、潤肺生津、化痰止渴，僻暑除煩，並可利尿消腫；在營養學角度，冬瓜有維他命C，可預防感冒，另外亦適合容易水腫人士食用，其丙醇二酸甚至可抑制醣轉化為脂肪。
雖說冬瓜是消暑的佳品，但並非人人適合食用。冬瓜較涼，故脾胃虛弱、腎臟虛寒、陽虛肢冷者忌食。如想食用瓜果消暑去水腫，可選擇節瓜、合掌瓜等老少皆宜食用的夏日當造瓜食譜。
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