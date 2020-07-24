【蘆薈營養】護膚抗菌醫痱滋兼助頭髮生長　5大神奇功效話你知！

蘆薈（Aloe Vera）為熱帶性植物，常被拿來作為草藥，根據歷史，數千年前人類就開始使用蘆薈，其葉片內富含生物活性化合物（Bioactive Compounds），像是維他命、礦物質、胺基酸、抗氧化劑等，對於健康和美貌十分有幫助。接下來，讓我們一起來看看蘆薈的五大功效吧！ 醫學審稿： 賴建翰醫師 | 文： 陳靜筠／Hell

蘆薈五大功效（點擊下圖看清！）

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1. 蘆薈抗菌又抗氧化

蘆薈有許多強大的抗氧化化合物，絕大部分是多酚（Polyphenol），能消除破壞人體的自由基（Free Radicals），也因為蘆薈能夠去除老化的跡象，因此在青春美顏產品中佔有舉足輕重的地位。此外，多酚搭配蘆薈其他的成分，便能有效抵抗有害細菌，避免感染，若作為外用，還能加速割擦傷的痊癒。

2. 蘆薈幫助肌膚修復

蘆薈可刺激一種製造膠原蛋白的細胞，稱作纖維組織母細胞（Fibroblasts），如許多人知道，膠原蛋白對肌膚的構造與彈力影響很大，目前已證實，外用蘆薈凝膠可減緩皮膚老化的速度，若使用含有蘆薈的抗老化產品，例如：滋潤霜和眼霜等，能有效減少皺紋和其他老化跡象。

3. 蘆薈加快痊癒速度

蘆薈除了能治療瘍瘡，還能夠治療燒燙傷。研究指出，蘆薈能夠有效治療一度和二度燒燙傷，與傳統治療方法相比，蘆薈能大幅加快痊癒速度，大約9天之後，傷口就能痊癒。

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4. 蘆薈助頭髮清潔與生長

將蘆薈塗抹於頭皮上，或使用天然的蘆薈產品，能幫助頭皮與毛髮的清潔，並加強局部的血液循環，有益於頭髮生長的速度與品質。

5. 蘆薈可治療口腔潰瘍

口腔潰瘍（Mouth Ulcers）十分常見，大多數人都曾出現過這樣的病症，這種潰瘍大多出現在口腔內或嘴唇後方，持續7~10天，目前有研究指出，使用蘆薈能幫助傷口痊癒，不僅傷口範圍縮小，疼痛也隨之減弱許多。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：千年草藥快種！5個強大功效蘆薈都有】