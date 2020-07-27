【燜燉食譜大全】15道惹味家常菜式加甜品　燜燉煮不失手9大貼士

家常菜的烹調方法多不勝數，但往往燜、燉都是較少人提及，因兩者所需的時間比較多，而且用明火的話更要好好注意火候，相對費時。其實燜、燉並非想像中般麻煩，不少家常菜及滋潤甜品都是1小時內完成！對比平常的快手家常菜，一樣惹味好下飯。

燉燜方法大不同！

說到燉、燜的烹調方法，不少人都以為兩者之間並沒有什麼大分別，不就是把所有食材放入鍋中烹煮到特定時間便完成嗎？這個想法便大錯特錯！事實上燉的特色是湯汁清澈，能夠保留食材的原汁原味；燜的特色是湯汁濃稠，味道濃郁，並會勾茨。

按圖看燉煮烹調的3個貼士及特色︰

+ 3 + 2

按圖看燜煮烹調的6個貼士及特色︰

+ 6 + 5 + 4

家常菜類

【雞翼食譜】薯仔燜雞翼連汁都撈埋！童年最愛家常菜

薯仔燜雞翼食譜

【番茄燜豬軟骨食譜】酸甜菜色最開胃 豬軟骨軟腍入味送飯一流！

番茄燜豬軟骨食譜

+ 2

【聖誕大餐‧主菜食譜】蘋果扮薯仔 燜豬肋骨酸甜開胃

法式蘋果燜豬肋骨食譜

+ 2

【蘿蔔燜排骨食譜】簡易下飯家常菜 蘿蔔清甜最搶手！

蘿蔔燜排骨食譜

【排骨食譜】韓式辣醬骨微辣香甜 啖啖肉佐酒下飯一樣開胃

韓式辣醬骨食譜

【冬瓜豆卜燜火腩食譜】冬瓜清熱消暑 留住夏天的清爽浪漫

冬瓜豆卜燜火腩食譜

【日式薯仔燉肉食譜】日本療癒系家常菜 幸福的味道

日式薯仔燉肉食譜

【咖喱魷魚食譜】15分鐘自製街頭風味 魷魚有白有粉紅用邊種至啱

咖喱魷魚食譜

【豬手食譜】南乳蓮藕燜豬手惹味帶酒香 南乳為什麼紅色？

南乳蓮藕燜豬手食譜

湯水、甜品類

【美顏湯水食譜】花膠燉竹絲雞湯滋陰養顏 浸發花膠一啲都唔難！

花膠燉竹絲雞湯食譜

【糖水食譜】椰汁雪耳桃膠燉木瓜 零技巧零失敗中式甜品！

椰汁雪耳桃膠燉木瓜食譜

【甜品食譜】冰糖燉梨配紅棗桃膠潤肺美顏 30分鐘電飯煲煮夠簡單

冰糖燉梨食譜

【甜品食譜】花膠燉鮮奶養陰潤燥助入眠 新手浸發花膠4大貼士

花膠燉鮮奶食譜

【鮮奶燉蛋白食譜】養顏潤膚甜品 3種材料15分鐘香噴噴！

鮮奶燉蛋白食譜

【紅茶焦糖燉蛋食譜】免焗法式甜品香甜嫩滑！加紅茶包中和膩滯感

紅茶焦糖燉蛋食譜

參考資料︰《菲傭入廚天書2－實用烹調技巧篇》．Karen Kam