【燜燉食譜大全】15道惹味家常菜式加甜品　燜燉煮不失手9大貼士

撰文：余曉彤
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家常菜的烹調方法多不勝數，但往往燜、燉都是較少人提及，因兩者所需的時間比較多，而且用明火的話更要好好注意火候，相對費時。其實燜、燉並非想像中般麻煩，不少家常菜及滋潤甜品都是1小時內完成！對比平常的快手家常菜，一樣惹味好下飯。
燉燜方法大不同！
說到燉、燜的烹調方法，不少人都以為兩者之間並沒有什麼大分別，不就是把所有食材放入鍋中烹煮到特定時間便完成嗎？這個想法便大錯特錯！事實上燉的特色是湯汁清澈，能夠保留食材的原汁原味；燜的特色是湯汁濃稠，味道濃郁，並會勾茨。
按圖看燉煮烹調的3個貼士及特色︰
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按圖看燜煮烹調的6個貼士及特色︰
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參考資料︰《菲傭入廚天書2－實用烹調技巧篇》．Karen Kam