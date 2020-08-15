【抗癌蔬菜湯】前哈佛教授研究　4大蔬菜助防癌減肥抗三高

「抗癌蔬菜湯」由前哈佛大學教授高橋弘醫生提議，並為此撰寫著作《哈佛醫師的常備抗癌湯》而獲注目。「抗癌蔬菜湯」的做法簡單，主要由4種蔬菜烹調而成，這些均是常見及容易購買的蔬菜，並且價格實惠。 攝影︰尹嘉蔚

「抗癌蔬菜湯」由前哈佛大學教授高橋弘醫生提議，為此撰寫著作《哈佛醫師的常備抗癌湯》而獲注目。

「抗癌蔬菜湯」中的4種蔬菜皆含有可提升免疫力的植物化學物質（簡稱︰植化素），是植物為了保護自己而產生的天然成分。高橋醫生表示植化素有助強化細胞免疫功能，可預防感冒，有助活化可攻擊癌細胞的NK細胞、T細胞與巨噬細胞，抑制發炎及過敏等症狀。

「抗癌蔬菜湯」中的4種蔬菜皆含有可提升免疫力的植化素，有助強化細胞免疫功能及有助防癌。

植化素是「抗癌蔬菜湯」中的重要營養，其實我們每天吃的蔬果中，植化素的含量也相當高，而「抗癌蔬菜湯」主要由椰菜、紅蘿蔔、洋蔥及南瓜等四種蔬菜烹煮而成。高橋醫生建議每天喝兩飯碗，如果選擇在餐前先喝，亦可避免暴食，適合於減肥期間使用。若果分量煮多了，放涼後可冷藏保存，飲用時用飯碗裝取。事實上「蔬菜湯」易煮快捷，建議不用一下子煮太多，保持新鮮及衛生。

「抗癌蔬菜湯」主要由椰菜、紅蘿蔔、洋蔥及南瓜等四種蔬菜烹煮而成，高橋醫生建議每天喝兩飯碗。

高橋醫生指出「抗癌蔬菜湯」中的四種蔬菜包含以下植化素有助抗癌及預防癌症，請點擊下圖重點了解︰

+ 7 + 6 + 5

椰菜

當生吃椰菜時，味蕾感受到的「辣」味，是由於異硫氰酸酯而起的作用，它含硫化物，可活化肝臟的解毒酵素，有助遏止致癌物質的毒性。此外，異硫氰酸酯有助誘導大腸癌或前列腺癌細胞自然凋亡，幫助抑制癌症發生與癌細胞繁殖。此外，椰菜富含膳食纖維，調整腸內細菌平衡，提升免疫力；而椰菜中的維他命C幫助強化身體的免疫系統。

紅蘿蔔

紅蘿蔔的橘紅色是β-胡蘿蔔素的顏色，而α-胡蘿蔔素與β-胡蘿蔔素屬於類胡蘿蔔素，它具強效的抗氧化力，兩者可發揮相乘效果，去除活性氧「羥基自由基」，同時具有預防癌症的功效。α-胡蘿蔔素與β-胡蘿蔔素必要時會在體內轉化成維他命A，維持器官黏膜的健康，阻止細菌入侵。而β-胡蘿蔔素有助活化NK細胞、T細胞與巨噬細胞，提升身體免疫力。

洋蔥

洋蔥含有2種植化素，分別屬於含硫化物的「異蒜氨酸」及屬於多酚的「槲皮素」。洋蔥炒過後會變甜，因為異蒜氨酸加熱後使「辣」味消失，令甜味變得明顯。異蒜氨酸具高度抗氧化作用，助消除活性氧。此外，整個洋蔥均存在槲皮素，具有強效抗氧化作用，也能有助抑制癌細胞生長，誘導癌細胞自然凋亡，減緩過敏反應及發炎。

南瓜

南瓜富含植化素，並含有大量β-胡蘿蔔素，屬類胡蘿蔔素之一。β-胡蘿蔔素擁高度抗氧化作用，有助去除活性氧「羥基自由基」，抑制致癌物質，亦有助活化NK細胞、T細胞及巨噬細胞，提升免疫力。另外，南瓜含有豐富的維他命A、C及E，皆具抗氧化作用。南瓜外皮富含膳食纖維，烹調南瓜建議不去皮，一起下鍋煮，攝取完整營養。

「抗癌蔬菜湯」除了有助預防癌症外，也有其他益處對健康有利，例如助改善肥胖、高血壓、高血糖及高血脂。

「蔬菜湯」除了有助預防癌症外，也有其他益處對健康有利。高麗菜的芐基異硫氰酸酯與洋蔥的槲皮素，有助淨化血液，預防心肌梗塞和腦梗塞。紅蘿蔔與南瓜的β–胡蘿蔔素助避免壞膽固醇氧化，預防動脈硬化。「蔬菜湯」富含鉀及纖維，助改善肥胖、高血壓、高血糖及高血脂，並改善腸胃，促進排便。

總結以上，請按圖了解「抗癌蔬菜湯」的9大好處︰

+ 5 + 4 + 3

「抗癌蔬菜湯」因為有豐富的鉀質，本身有腎病的人不宜飲用，有低血糖及低血壓的人亦不宜飲用。如有疑問，請向專業人士及醫生查詢。

抗癌蔬菜湯食譜

日本高橋弘醫生現職日本內科專科醫師及麻布醫院院長。他曾於1985年在哈佛醫學院留學，期間擔任哈佛大學附屬麻省總醫院特別研究員、講師及哈佛醫學院內科準教授，專業於肝炎治療、基因治療、癌症免疫治療等研究及臨床經驗，並提供醫療方案，「抗癌蔬菜湯」也是研究成果之一。

參考資料︰《哈佛醫師的常備抗癌湯》．高橋弘醫生 /良醫健康/Harvard