【健康湯水食譜】秋天湯水蓮藕馬蹄百合湯　健脾和胃養陰潤燥

白露，是秋天的節氣，下周一（9月7日）便是白露，夏季漸被秋季取代，日照時間較短，氣溫下降較快。雖然白天仍然和暖，但晚上開始轉涼，早晚溫差擴大，若不留神較易着涼。白露時分，人體易受乾燥天氣影響，用滋陰、潤肺、養胃及生津等食物來預防秋燥，這些多是白色的食物，例如蓮藕、雪耳、百合、梨及蘋果等。

攝影：尹嘉蔚

白色的食物助滋陰潤肺，養胃及生津，預防秋燥。

註冊中醫師潘仲恆建議入秋之後，又將近中秋節，可煮「蓮藕菱角百合湯」來調理身體。菱角味甘、平、無毒，可清暑解熱，除煩止渴及益氣健脾。不過，若然市場未開始賣菱角，可用馬蹄來代替，「蓮藕馬蹄百合湯」性味平和，可健脾和胃，養陰潤燥，是應時的秋季湯水。

蓮藕馬蹄百合湯，助養胃健脾，養陰潤燥。

相比有皮的馬蹄，購買已去皮的更方便，可減省去皮的工夫，清洗後直接拿去煲湯便是。百合，提議大家買新鮮的，清潔及擦走泥污後備用，當湯快煮好前10至15分鐘才下鍋煮，如此一來便不會煮爛或煮溶百合。

蓮藕馬蹄百合湯食譜

按圖了解食材的療效︰

註冊中醫師潘仲恆對「蓮藕馬蹄百合湯」的食用建議︰

蓮藕馬蹄百合湯性味平和，健脾和胃，養陰潤燥。 每周可飲1湯碗（1次）。 此湯脾胃虛寒者少飲，易食滯者可喝湯水，卻不宜吃湯料。 如有疑問，請向中醫師諮詢。

蓮藕馬蹄百合湯，脾胃虛寒者少飲，易食滯者可喝湯水，卻不宜吃湯料。

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