【減肥】營養師建議少吃這21種碳水化合物　減肥陷阱果醬貝果乳酪

碳水化合物是人體最重要的能量來源，身體將它轉化成葡萄糖後，將這種能量用於細胞、組織和器官，至於多餘的糖分則儲存在肝臟和肌肉中，以備不時之需。然而，碳水化合物也分成不同種類，尤其是當你有意減肥時，好與壞碳水化合物之間的差異，足以大大影響你的身體，以下就會介紹一些營養師建議在瘦身時戒掉的碳水化合物。

以前學「食物金字塔」，總是教我們要多吃碳水化合物，然而從食物中吸收到碳水化合物，很多都是以甜味劑的形式出現，反而會影響健康。碳水化合物通常又稱作醣類，含有碳（Carbon）、氫和氧原子（H2O，水）的化合物，若從飲食上分類，它可分為糖、澱粉及纖維3種。

上文提到，碳水化合物也分好、壞，好的碳水化合物即是全穀類、蔬果如：豆類、薯仔等，通常都擁有纖維或其他營養，而且吃完不會對血糖造成劇烈變化，相對比較健康。至於壞的碳水化合物，簡單而言就是精緻碳水化合物，如：白飯、白麵包、麵類等精緻澱粉，或是含糖飲料、甜品等糖類食品，由於經過加工，所以很多營養素都已流失，食完也會令血糖值不穩定，重點是讓你很快產生飢餓感，短時間內再渴望食得更多，自然難以瘦下來。

想減肥的話，見到「壞碳水化合物」就要避之則吉了！（GettyImages／VCG）

以下將會介紹21種外國營養師建議戒掉的碳水化合物，當中有不少都是每天都會接觸到的食品，叫人一刀切戒掉實在是不可能的事，所以大家只要適量調節、可免則免就好。如果戒不掉的話，亦能參考營養師所提出的替代方案，或是如何吃得更健康等等。

請按下圖睇營養師建議減肥人士要少食的21種碳水化合物：

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資料來源：《Eat this, not that!》