霜降食物｜補冬不如補霜降！潤燥6食物+3湯水止咳潤肺吃肺止鼻涕?

霜降，是秋季最後一個節氣、由秋過渡到冬，2025年的霜降是10月23日。四時養生，秋季潤肺、冬季補腎。民間有「補冬不如補霜降」的說法，從中醫角度來說，霜降的保健也很重要，甚至更看重於比冬季時進補。霜降養生講究多吃滋潤的食物防秋燥、保持心境愉悅防抑鬱、多做運動多添衣防寒保暖。

柿餅蓮藕南瓜湯，湯味清甜帶甘，湯色淳厚。（尹嘉蔚攝）

霜降食物｜霜降吃柿不流鼻涕？潤燥6食物

據香港中醫學會，中醫碩士黃奕婷撰文指出，中醫理論說秋季通肺臟，而肺是嬌嫩的臟腑，喜潤而怕燥。秋季飲食宜生津養肺，護膚潤燥，保護脾胃，飲食應溫暖為宜，民諺說：「霜降吃柿子，不會流鼻涕」，可引伸至在冬天時不易患上感冒的意思。在秋天宜多吃清潤的蔬果，例如︰梨、柿、百合、蘿蔔、無花果及栗子等。

霜降食物｜柿偏涼宜熱咳、燥咳及乾咳 寒咳不宜

提到柿子，新鮮柿子是清甜的水果，柿子曬乾後成柿餅（柿乾），據傳柿餅可止咳，註冊中醫師陳圳堅曾受訪時表示，柿餅比較適合秋天，在秋燥時止咳化痰，因為柿偏涼，對於熱咳、燥咳及乾咳，效果較好。不過寒咳，痰多色白、咽癢、鼻塞、鼻水色清，或喉嚨遇冷氣的「敏感咳」便不宜吃柿餅，春天較潮濕亦不適用。

柿餅對於止熱咳、燥咳及乾咳，效果較好，寒咳不宜食用。（尹嘉蔚攝）

霜降食物｜柿霜柿蒂 有助潤肺

霜降宜飲用的保健湯水，可用柿乾煮湯，愈乾燥的柿乾上面的柿霜愈多，柿霜及柿蒂均有助潤肺。《本草備要》記載柿餅，性味甘平，生柿子性寒，功用有助健脾滑腸、潤肺寧嗽。至於用柿乾煮湯，配合於秋天保健常用的食材，例如有蓮藕及南瓜，註冊中醫師潘仲恆表示「柿餅蓮藕南瓜湯」有助潤肺養陰，健脾養胃。一般健康人士可喝，但孕婦飲用前先查詢中醫師的意見。

柿餅蓮藕南瓜湯食譜

柿餅蓮藕南瓜湯食譜 （4-6人分量）

材料︰

南瓜半個

柿餅3件

蓮藕1條

鮮百合1個

薑1大塊

陳皮2塊

水2.5公升

鹽適量

做法︰

1.全部材料洗淨，鮮百合擦淨，切開柿餅。

2.陳皮浸軟備用，薑不用去皮。

3.大火煲滾水，放入全部材料，水再滾後，轉細火煲45分鐘。

4.加入鮮百合，再煲15分鐘，加鹽調味完成。

不失敗秘訣︰

~南瓜宜切大塊，以免滾得太爛。

~切開柿餅，令柿肉的甜味更出。

按圖了解食材的療效︰

柿餅：性味甘、澀、寒，入肺、大腸經，有潤肺澀腸、止血止痢之效。

蓮藕：熟食性味甘溫，健脾養胃、補心養血、生肌止瀉、補五臟之虛、強壯筋骨。

南瓜：性味甘、溫，補中益氣，清熱解毒。

百合：性味甘，微苦，微寒，助養陰潤肺，清心安神。

薑：性辛溫，有助驅寒。

陳皮：味辛苦，性溫。可理氣健脾，燥濕化痰。

註冊中醫師潘仲恆對「柿餅蓮藕南瓜湯」的食用建議︰

~ 柿餅蓮藕南瓜湯有助養陰潤肺，健脾養胃。

~ 每周可飲1次，每次1湯碗。

~ 一般健康人士可喝，孕婦飲用前先查詢中醫師意見。

~ 如有疑問，請向中醫師諮詢。



柿餅蓮藕南瓜湯有助養陰潤肺，健脾養胃。（尹嘉蔚攝）

參考資料︰香港中醫學會