揀冬天蔬菜貼士｜甜洋蔥甘筍椰菜秒速挑準　日專家教點揀6大蔬菜

冬天裡有不少蔬菜當造，如何揀美味的椰菜、洋蔥、紅蘿蔔、白蘿蔔、菠菜及芋仔？日本蔬菜達人教授簡單技巧，不用拿上手，靠目測已知哪份更甜、更好吃。

日本蔬果業界龍頭代表杉本先生對採購蔬菜有豐富經驗，並有獨門心得。在選購蔬菜時，基本上不用摸來摸去，亦不是隨手拈來。譬如秋冬季當造的椰菜、洋蔥、紅蘿蔔、白蘿蔔、菠菜及芋仔，懂了看重要部位之後，便可以十拿九穩，一眼挑中更鮮甜的一份。

椰菜不是重就好要看底部

冬天的椰菜品種扁圓，呈橢圓形，葉厚而硬。春夏的椰菜，若見到較圓或較扁兩款，即使是相同重量，揀較圓的為佳。鑒別好吃的椰菜更重要是看芯！不論冬季或春夏品種的椰菜。只要目測即可神速地揀到葉嫩水分足的好吃椰菜，這個貼士非常實用。

以下哪個椰菜，你認為較美味、較鮮？

看菜芯便有明顯的分別。哪個椰菜，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

按圖有答案，多了解鑒別美味椰菜的主要方法︰

+ 16 + 16 + 16

洋蔥多數人都揀錯

外皮色澤光亮並非鑒別美味洋蔥的重點，揀洋蔥的主要方法要觀察、按壓一個部位，馬上可分辨更新鮮及美味的洋蔥。

以下哪個洋蔥，你認為較美味、較鮮？

哪個洋蔥，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

按圖有答案，多了解鑒別美味洋蔥的主要方法︰

+ 6 + 6 + 6

紅蘿蔔非愈橙愈甜

一般來說，顧客偏好又粗又壯的紅蘿蔔來買，但更美味的紅蘿蔔，超乎我們想像，有一個部位主宰了紅蘿蔔的口感和美味程度。究竟揀紅蘿蔔要看哪裡？

以下哪條紅蘿蔔，你認為較美味？

哪條紅蘿蔔，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

按圖了解美味的紅蘿蔔之鑒別方法，下次買紅蘿蔔時不妨留意一下此重要部位︰

+ 2 + 2 + 2

白蘿蔔重手就好？

揀白蘿蔔大多是挑選又粗又重，皮光肉滑，彈指下聲音清脆的為佳。不過，有時候每根白蘿蔔近乎一模一樣，選出超甜多汁的原來不用費煞心神，又秤又彈，目測一個部位便能鑒別。揀超甜的白蘿蔔最重要的看它的尾端，比較兩根白蘿蔔，一根是圓，一根是尖，這明顯的分別也揭示了白蘿蔔是否在最佳收成期時採收。下次購買白蘿蔔時不妨留意一下。

以下哪根白蘿蔔，你認為較美味、較甜？

哪根白蘿蔔，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

按圖有答案，多了解鑒別美味白蘿蔔的主要方法︰

+ 4 + 4 + 4

如果只買半根白蘿蔔，如何憑目測鑒別較甜的呢？

按圖看答案及成因、白蘿蔔最簡單及美味的烹調方法︰

+ 8 + 8 + 8

鮮嫩菠菜根莖有一個特徵

揀菠菜的主要方法其實簡單，目測亦能分辨，此方法特別適用於冬天生長的菠菜，夠甜、夠營養的特徵更為明顯。別只觀察菜葉，基本上從綠葉中未能準確鑒別哪棵菠菜更美味及更甜，留心觀察一個部位，保證能在芸芸菠菜中，揀到茁壯的菠菜。

以下哪棵菠菜，你認為較美味、較鮮？

哪棵菠菜，你認為較美味、較鮮？（《相葉學》影片截圖）

按圖有答案，多了解鑒別美味菠菜的主要方法及成因︰

+ 6 + 6 + 6

靚芋仔3大重點矮肥乾爽最佳？

芋仔的生長部分與味道及質感大有關連，大芋頭是「親芋」部分，然後有子芋及孫芋，一代接一代緊密相連。究竟哪部分是最好吃的「一級品」？

以下哪個芋仔，你認為較美味、較粉糯？

哪個芋仔，你認為較美味、較粉糯？（《相葉學》影片截圖）

按圖有答案，解釋鑒別美味芋仔的方法和原因︰

+ 10 + 10 + 10

記得揀「孫芋」，身上沒有切口的最美味。其次，挑選兩端較圓，又矮又肥的芋仔，相比有一端為尖長，又瘦又扁的更為好吃，肉質更綿。

參考資料︰相葉マナブ