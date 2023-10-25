失眠飲食｜每晚2個奇異果入睡快4成？營養師推薦8種食物改善失眠

經常失眠「睡不著」的朋友，因為難以入睡，或入睡後易醒，醒來時感覺疲倦，影響工作效率，甚至身體機能，想改善情況，不妨參考台灣營養師建議以下8種有助睡眠的食物。



睡眠不足與各種健康問題有關，包括心臟病、中風、二型糖尿病和肥胖等。（VCG）

失眠對女性影響大過男性

失眠可能是一種慢性病，據世界衛生組織研究發現，睡眠困難對女性的影響大於男性，因為女性對於自己情緒的變化比較敏感，容易從中產生焦慮及憂鬱的可能性較大。隨年齡增長，失眠的機會也跟著提高。

睡眠困難對女性的影響大於男性，中容易產生焦慮及憂鬱的可能性較大。（VCG）

據台灣營養師蕭瑋霖在社交網站中分享，至少有8種食物可以幫助睡眠，助入眠的食物大多有幾個重點，蘊含色胺酸、褪黑激素、奧米加3脂肪酸、抗氧化物及富含鈣與鎂。

請按圖了解以上營養素與幫助入睡的關係︰

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營養師蕭瑋霖指出幫助睡眠可借助8種食物來幫手，例如洋甘菊茶、車厘子及堅果等，另外養成睡眠的習慣也是重要，包括睡前減少喝水，避免夜尿頻繁；臨睡前避免進食，尤其是高脂肪類，因容易造成胃部不適。

按圖睇8種幫助睡眠的食物︰

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以下幾種食物容易令人「眼光光等天光」，請按圖了解：

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參考資料︰營養師蕭瑋霖 / Heho / NCBI / PR Newswire / NCBI 2