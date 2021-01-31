食物安全｜炒菜油鍋冒煙放食材或致癌！煎炒煮炸焗選用食油5貼士

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-01-31 23:42

炒菜的第一步需要燒熱油鍋，不過何時才知道鍋具燒熱？或者你會認為油鍋冒白煙便代表已燒熱油鍋，這時候下菜便一定沒錯！其實當油鍋中飄出「陣陣白煙」需特別小心，因為這不是炒菜的好時機，長遠而言更可能會致癌。

炒菜、燜煮、快炒等烹調手法的第一步都是燒熱油鍋，鍋夠熱炒出來的菜式才夠香口。不過何謂鍋夠熱？不少人會以白煙作為標準，當鍋中飄出「陣陣白煙」便代表已經夠熱，可以料理，久而久之更成為了習慣。事實上，不管是油鍋或是白鍋，飄出白煙都是對身體及鍋具有嚴重影響。以油鍋為例，飄出白煙是代表油已經到了「發煙點」，炒菜會把當中的營養被氧化及營養素流失。

當油鍋中飄出「陣陣白煙」需特別小心，因為這對不是炒菜好時機，長遠更可能會致癌。 （Louis Hansel@shotsoflouis／Unsplash）

什麼是油的發煙點？

根據食物安全中心資料顯示，發煙點是指油加熱後，開始冒煙的最低溫度。當油溫到達發煙點時有些脂肪酸會與其他兩個單位拆夥，自己成為「游離脂肪酸」，隨後跟空氣中的氧化物散發到空氣中，就變成看得見的油煙。油煙中有一種叫「丙烯醛」（Acrolein）的化學物質，長期便有如吸煙般的後果，容易引致肺癌。油的溫度愈高，丙烯醛產生的速率也愈高。

油煙中有一種叫「丙烯醛」（Acrolein）的化學物質，長期便有如吸煙般的後果，容易引致肺癌。（視覺中國）

烹調方式千百種，除了避免把油鍋燒至冒煙外，了解各食用油的發煙點亦相當重要，從而依照自己的需求「找溫度」，選購時需留意瓶身所標示的溫度。據消委會資料，以下是各種植物油脂的冒煙點及烹調方法可供參考。

按圖看各種植物油脂的冒煙點及烹調方法（由低冒煙點至高冒煙點排列）：

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選購食油注意事項

市面上食油款式繁多，購買時應最先考慮會如何運用它，再留意以下5點選購注意事項便萬無一失。（請按圖看）

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炒菜免吸致癌物3貼士

儘管得知油煙帶有致癌物，但對於入廚新手未必知道等到何時才燒熱鍋，其實有一些小方法可以得知鍋的溫度，以防止因高溫而令食油變質及食材營養流失。

按圖看炒菜免吸致癌物3貼士：

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【同場加映】消委會食油檢測｜46款含致癌物 9款不含塑化劑名單5安全食用貼士

按圖了解10款相對安全食油名單（由價格高至低排序，零售價為約數）︰

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資料參考 :消委會/食油與健康關注委員會/食物安全中心