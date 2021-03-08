降血壓芹菜湯｜芹菜葉比莖營養高10倍？通血管1湯1餸唐西芹點分？

撰文： 羅曉嬉 最後更新日期： 2021-03-08 19:00

芹菜清香爽脆，不論中式唐芹還是西芹，均含大量礦物質、維他命、葉酸、纖維等營養，具降膽固醇、降血壓和治療關節炎等功效。把它涼拌、爆炒、或是煲湯也十分適合，加進其他食材還能通血管、降血壓。不過，煮芹菜時，你會把苦澀的葉子先去掉嗎？那樣就像把豐富的營養掉進垃圾桶，太浪費了！

芹菜的葉比菜莖營養更豐富，卻常被棄掉，那實在太浪費了。(Valentin Balan@Unsplash)

芹菜葉、莖哪個更高營養？

烹調芹菜，一般會先將苦澀的葉子摘掉，只取其莖部。其實遭人唾棄的芹菜葉大有益處。有研究發現，芹菜葉中的胡蘿蔔素、維他命C、維他命B1、蛋白質、鈣質等含量都高於芹菜莖，其中個別營養成分更高出芹菜莖數以十倍，芹菜葉中含有抗氧防老的維他命E，更是芹菜莖中沒有的。

同場加映：【健康飲食】芹菜使人變黑又殺精？ 芹菜葉營養遠超你所想！

台灣藥膳專家郭月英就曾在《健康2.0》節目中分享，如何將芹菜葉加入藥膳，配搭簡易食材，炮製出一款湯水，逆轉血管硬化！

黨參芹菜蔬菜湯：降血壓通血管

這款湯水有助降血壓、血脂，當中的芹菜和蒟蒻富含纖維，更可增加飽足感。其口感清爽，不但可當平常湯水飲用，還可作爲邊爐湯底！

按下圖看「通血管芹菜湯做法↓↓↓↓↓

+ 4 + 4 + 4

貼士：若想湯味更甜，可加入蘋果。

節目中的吳明珠中醫師也分享了另一道菜式——麻油炒時蔬。吳醫師指芹菜在中醫角度又稱爲藥芹，對預防血管鈣化、改善心血管疾病非常有效。

麻油炒時蔬：護脾胃、防血管鈣化

芹菜可清血管外，這道炒時蔬還加入對腎臟有益的黑木耳絲、護脾胃的紅蘿蔔，及洋葱絲、紅蘿蔔絲、豬肉絲等，以不同顏色食材搭配不但可調理心肝脾肺腎， 更令人增進食欲。

按下圖看麻油炒時蔬做法↓↓↓↓↓

貼士：保留芹菜葉可吸收更多營養

芹菜分2大類

市面上主要分唐芹和西芹兩大類，當中唐芹又可細分為青梗芹菜和黃梗芹菜。青梗芹菜、黃梗芹菜和西芹三者不論外觀、氣味還是烹調方法都不盡相同。

按下圖看青梗芹菜、黃梗芹菜和西芹的分別↓↓↓↓↓

+ 7 + 7 + 7

1.外觀

青梗芹菜：枝葉較細，葉柄也幼細，呈翠綠色。

黃梗芹菜：葉柄較青梗芹菜粗大，呈黃綠色。

西芹：枝葉肥厚、葉柄特別粗壯硬挺，呈淺綠色。

2.氣味

青梗芹菜：氣味較濃烈，吃起來辛嗆味重，纖維較老，口感不佳。

黃梗芹菜：纖維較柔軟，香氣較青梗芹菜淡。

西芹：氣味比較淡，味道較清甜，水分豐富。

3.烹調方法

青梗芹菜：香氣較濃郁，多切成細末作調味。

黃梗芹菜：氣味和口感介乎青梗芹菜和西芹之間，適合炒食。

西芹：味道在三者之中最淡，口感爽脆可作沙律直接吃，或打成蔬果汁飲用。不少中式蔬菜高湯或西式濃湯也會加入西芹燉煮。而西芹熱炒亦能保留其清脆口感，在三者中可謂烹調方法較多。

資料來源：健康2.0、自由時報、Peter's Blog