【炒蛋貼士】滑溜綿密5貼士加1樣材料濕潤金黃　廚神示範3款炒蛋

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炒蛋，看似容易但要炒出滑溜、綿密、有蛋香的炒蛋絕非易事。即使大家對炒蛋的要求沒有劃一標準，但依然會學習各式的炒蛋小撇步，務求炒出自己喜歡的炒蛋。不知道你喜歡那一類炒蛋，以下介紹的方法只需加一種調味料，就可維持炒蛋金黃濕潤！

攝影：余曉彤

炒蛋，你會如何烹煮？最近在網上看到一個炒蛋小撇步，由打蛋、落蛋液、調味及炒的方法都有貼士。記者實試一次，雖然外貌沒有餐廳般吸引，但的確色澤橙黃，而且口感細緻，不過這款調味調未必人人喜歡。

以下介紹的方法只需加一種調味料，就可維持蛋的色澤和外型。

按圖看「米酒炒蛋」步驟：

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其他國家炒蛋貼士！

炒蛋方式千變萬化，並且各地方都有自己的特式，例如港式會加入牛奶，利用牛奶的酪蛋白讓雞蛋在低溫下逐漸變硬，口感更滑溜；又例如日式會加入沙津醬，目的令炒蛋吃起來更鬆軟。不喜歡日式或港式炒蛋，還可以參考廚神Jamie Oliver示範英、美、法式炒蛋，通通都用同等分量的雞蛋、鹽與牛油，卻變化出不同質地、外觀和味道的炒蛋。

【炒蛋大全】少鹽加奶凍鑊落蛋？中英美法日炒蛋名廚高手各師各法

按圖看廚神Jamie Oliver示範：3種不同國家的炒蛋：

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