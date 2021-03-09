【簡易小食食譜】香鬆千層酥手抓餅變脆餅乾　簡單幾步手殘都識做

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-09 12:17

香鬆千層酥，即肉鬆千層酥，可用真肉鬆或素肉鬆，素肉鬆其實是烘焙過的豆渣，大豆磨成豆漿後剩下的豆渣，擠乾水分，加糖、加醬油調味。當然最方便的還是在素食雜貨店中購買，有些貨品還摻有海苔，風味更濃。

香鬆千層酥，將手抓餅變脆餅乾。

製作千層酥，只說是美其名而已，實在不用拘泥於是百層或千層，因所用的也非花上無限光陰而作的手製酥皮，用上即用酥皮或印度手抓餅，已是非常聰明、有效及美味的方法。入廚新手、怕麻煩的懶人、貪快有得食的下廚玩家，實在要考慮用現成的產品，組合拼湊，賦娛樂於入廚，毫無心壓包袱，創作滋味的美食。

蛋漿只用蛋黃，焗起後的顏色更深。

將手抓餅解凍後，掃上蛋漿，放上肉鬆，對折餅皮，擀平壓薄，用叉剌孔，切成長條，放在焗盤，再掃蛋漿，撒上芝麻，放入焗爐，180°C焗15分鐘完成。

香鬆千層酥用180°C焗15分鐘完成。

香鬆千層酥食譜

攝錄、攝影：陳嘉杰、蕭文學

剪接：莊堅毅

健康小貼士︰

素肉鬆由豆渣做成，豆渣有豐富的大豆纖維，鈣、磷、鐵等礦物質。

素肉鬆由豆渣做成，豆渣有豐富的大豆纖維。

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