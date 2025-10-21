泡菜致癌｜泡菜煎餅致癌風險高？醫教泡菜1食法保留營養有益腸道

泡菜深受許多人喜愛，但若烹調方式不當，可能產生致癌物質，且營養價值也會大幅流失，台灣蕭捷健醫師指出，泡菜若與海鮮醬、加工肉品等蛋白質一起高溫烹煮，或是泡菜煎到焦香酥脆時，都有可能生成致癌物。



台灣減重醫師蕭捷健在個人Facebook發文指出，根據韓國食品研究院報告，泡菜原料如白菜、蘿蔔等本身含有硝酸鹽，在發酵過程中會轉化為亞硝酸鹽。蕭捷健表示，若與海鮮醬、加工肉品等蛋白質來源一起高溫烹煮，可能生成國際公認的強致癌物「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）。

美國食品藥品監督管理局（FDA）研究也顯示，當食物中的糖分與胺基酸在高於120度的條件下反應時，例如泡菜煎到焦香酥脆時，可能產生丙烯醯胺。這種物質已被世界衛生組織（WHO）列為2A類致癌物，即對動物確定致癌，對人類很可能有致癌性。

針對泡菜的烹調方式，蕭捷健提出風險分級建議。高風險烹調方式包括烤泡菜、泡菜煎餅、泡菜炒豬肉等，因為油溫往往高達180度以上，容易使丙烯醯胺超標。

中風險烹調如快炒2分鐘的泡菜炒飯，維他命僅存50%且益生菌全滅；滾煮10分鐘的泡菜鍋，營養則會全部溶進湯中。

相較之下，涼拌泡菜因無需加熱，能完整保留活菌與營養，對腸道最有益處。

台灣「無毒教母」譚敦慈也特別提醒，含亞硝酸鹽的食物若與含胺類的食物一同食用，容易產生致癌物質亞硝胺，建議民眾在烹調泡菜時要特別注意。

