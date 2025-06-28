蔡瀾離世｜人生最後一餐蔡瀾最想吃1菜式！曾讚不及山珍海味+製法

蔡瀾離世｜著名美食家、香港四大才子之一蔡瀾於6月25日安詳離世，享年83歲。蔡瀾一生都與佳餚美酒為伴，吃盡世界各地珍饈百味，不僅愛吃愛煮，近年還出產自家品牌，但論最掛念的味道，還是疼錫他的奶媽和母親炮製的炸豬扒和醉蟹。被問到「人生中最後一餐」最想吃什麼？一般人會避之則吉，蔡瀾卻讚那是人間極品。



蔡瀾最後一次更新是3月21日，他在微博直播暢談自己喜歡的麵食。(微博圖片)

蔡瀾離世｜養和醫院安詳離世 遺體已火化

蔡瀾離世的消息，於6月27日在蔡瀾facebook專頁公布，「我們敬愛的蔡瀾先生於2025年6月25日（六月初一），在親友陪同下，於香港養和醫院安詳離世。遵從先生意願，為免叨擾親朋，不設任何儀式，遺體已火化。在此感謝各位對蔡瀾先生的關懷。」

2025年1月，ViuTV《爆谷一周》播出蔡瀾接受谷德昭專訪。訪問在蔡瀾生前居住的尖沙咀酒店公寓瑰麗府邸拍攝。（ViuTV爆谷一周）

蔡瀾離世｜不慎跌倒股頸骨碎裂 月花50萬8人團隊照顧

蔡瀾為廣東潮州人，生於新加坡，曾留學日本，後移居香港發展，與金庸、倪匡、黃霑被譽為「香港四大才子」，才情橫溢，蔡瀾雖曾自言是個花心男人，年輕時每年交一個女朋友，每段感情都刻骨銘心。其實，他對愛妻非常疼愛，前年更因救妻心切，為扶妻子不慎跌倒，導致股頸骨碎裂，需入院做手術，術後以輪椅代步。

黃霑、蔡瀾、倪匡當年在亞視節目《今夜不設防》擔任主持。（資料圖片）

太太仙遊後，蔡瀾有感人生終歸一別，身外物都只是過眼雲煙，將其九龍城舊居出售後，搬往酒店服務式公寓，每月花費50萬聘請醫生、護士、管家等8人團隊照顧。直至今年4月，蔡瀾被傳因健康問題入院深切治療部。

2023年1月6日，蔡瀾出席活動寫揮春，接受傳媒訪問。（資料圖片 / 陳順禎攝）

蔡瀾離世｜最掛念奶媽的炸豬扒

蔡瀾一生都與佳餚美酒為伴，吃盡各地山珍海錯，但他曾在訪問中坦言，最掛念的菜式，是他奶媽和母親做的菜。他說奶媽做的炸豬扒做得最好，她會用刀背把豬扒剁鬆軟，把梳打餅搗碎，豬扒加入豉油和些少糖，沾滿梳打餅碎後炸，味道一流。

（photoAC）

蔡瀾離世｜最掛念媽媽的醉蟹

至於母親做的醉蟹最令蔡瀾回味，他記得母親會選用膏蟹浸豉油，早上浸晚上吃，吃時把蟹斬開，撒上舂碎了的花生碎和少許糖，最後滴些白醋，這是古老的潮州凍蟹食法。只是難確保蟹隻乾淨衞生，所以蔡瀾從沒做過，寧願吃韓國的醬油蟹，特別推介有七十多年歷史的大瓦房，吃到最後蟹蓋會加點飯和醬油撈撈撈拌勻吃，非常美味。

（photoAC）

蔡瀾離世｜人生最後一餐蔡瀾最想吃什麼？

當被問到：人生最後的一餐他最想吃什麼？蔡瀾選擇了年幼時奶媽為他做的「豬油撈飯」。蔡瀾說潮州人從來都是吃粥，但奶媽卻煮飯不煮粥，只因她認為吃飯才飽肚，才能頂着到放學，那麼便不用擔心她最愛錫的蔡瀾捱餓了。

（photoAC）

豬油撈飯，一般人都認為豬油不健康，但在蔡瀾心目中卻是人間極品，他曾公開教授如何自製豬油。做法就是：

1 到豬肉檔拿一大塊肥豬肉，切成小塊。

2 豬肉放進鍋內慢煮，豬油便會自然地迫出來。

3 剩下的豬油渣加鹽或糖直接吃，非常美味！

他曾在節目中形容：「熱飯拌上豬油和醬油，那種香氣一出來，什麼山珍海味都比不上。」