紅麴功效｜防血管硬化骨質疏鬆紅麴5大好處　推薦3食法 2類人不宜

有這樣一種「米」有助於活血化瘀、調節血脂，它就是紅麴米。

什麼是紅麴？紅麴對身體都有哪些好處？

推薦食用方法：紅麴飯、紅麴粥、紅麴薄荷涼麵，還有一杯滋陰活血代茶飲，快一起來看看吧～

01 什麼是紅麴？

紅麴是由紅麴黴菌發酵粳米等穀物製成的傳統食品，即常見的紅麴米。具有健脾消食、活血化瘀、調節血脂、抗炎抑菌、預防骨質疏鬆等多種好處。

紅麴作為天然的食品「添加劑」，可以用來釀酒、製作紅腐乳，還可以作為天然色素、調味劑和肉類保存劑使用。

02 紅麴對身體的5大好處

1. 健脾消食

《本草綱目》中記載，紅麴甘，溫，無毒。消食活血，健脾燥胃，治赤白痢下水穀。所以紅麴能夠輔助治療消化不良、痢疾等疾病。

2. 活血化瘀

元代《日用本草》中記載，用紅麴來釀酒，可以增強紅麴活血化瘀的功效。

3. 調節血脂

紅麴中含有功能性脂質不飽和脂肪酸，有助於調節血脂。

現代研究還發現，紅麴中獨特的活性成分莫納可林，是在紅麴黴菌發酵過程中產生的一種天然代謝物。對於輕中度膽固醇血症的患者，莫納可林有助於降低其動脈粥樣硬化的風險，也就是降低脂肪等在血管內壁堆積從而導致血管硬化的風險。莫納可林現在也被用來生產降脂藥。

4. 抗炎抑菌

紅麴還含有紅麴紅素、紅麴黃素、橙色素等營養成分，有助於抗氧化、抗炎、抑菌。

5. 預防骨質疏鬆

紅麴還含有功能性脂質麥角甾醇，其可以轉化為維他命D2，能夠預防骨質疏鬆。

03 紅麴的推薦用法

1. 紅麴飯、紅麴粥

蒸米飯或者煮粥的時候，可以直接抓一把紅麴米（約30～50克）替代部分大米，製成紅麴飯或者紅麴粥。

2. 滋陰活血代茶飲

功效：

滋陰活血，健脾利濕，有助於預防動脈粥樣硬化。

製作方法：

取紅麴米2克、葛根5克、生地5克、白芍5克、赤芍5克、生山楂5克，用熱水沖泡後晾至溫熱飲用，可反復沖泡。



3. 紅麴薄荷涼麵

功效：

補中益氣，健脾利濕，有助於降低膽固醇、控制血糖。

製作方法：

1. 將紅麴米煮20分鐘，取紅麴米水放涼後備用，紅麴米可直接食用或製作其他美食；

2. 碗中加入適量蒜蓉、醬油、醋、鹽、芝麻醬，用紅麴米水將其攪拌均勻；

3. 煮好的蕎麥面中放入黃瓜絲、紅蘿蔔絲、薄荷葉，加入調好的芝麻醬，攪拌均勻即可食用。



禁忌人群：

脾胃虛寒者、孕婦不宜食用紅麴。