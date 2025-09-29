骨質疏鬆｜骨質一旦流失難恢復？養足骨本要養好3習慣

人體骨骼中的骨質主要由鈣質與礦物質構成，骨密度會在20至30歲之間達到高峰，是骨骼最為緻密與強壯的時期。然而隨著年齡增長，骨質逐漸流失，原本緻密的骨骼形成許多孔隙，呈現中空疏鬆的現象，就是所謂的「骨質疏鬆症」。



台灣一名65歲的長者近來背部頻繁痠痛，只能依賴服用肌肉鬆弛、止痛藥物，家人陪伴到復健科門診，經檢查診斷為「骨質疏鬆症」，在使用抑制骨質流失之口服藥物，並改善生活習慣後，疼痛感才明顯減少。

女性停經後因雌激素驟降，骨質流失速度加快恐釀「停經後骨質疏鬆症」

根據台灣國健署2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查結果發現，65歲以上長者中，有骨質疏鬆者佔比達14.1%，每7人就有1人受影響，且女性明顯高於男性。

台北慈濟醫院復健科主治醫師簡子軒指出，常見症狀包括背部痠痛、身高變矮或駝背，嚴重甚至容易出現壓迫性骨折。其類別可分為女性在停經後因雌激素驟降，骨質流失速度會加快導致的「停經後骨質疏鬆症」及高齡者則因身體機能老化、營養吸收力下降，使骨骼結構變得脆弱造成的「老年性骨質疏鬆症」。

簡子軒說明，造成骨質疏鬆的危險因子可分為不可控制與可控制因素。不可控制的部分包括女性、年齡超過70歲、有家族或身材特別矮小者；而可控制的因素則包括鈣質攝取不足、缺乏運動、攝取過量咖啡、吸菸及飲酒過量等生活習慣。

骨鬆治療可分2大策略「抑制骨質流失、促進骨質生成」

臨床上，骨質疏鬆的診斷可透過中軸型的雙能量X光吸收儀（DEXA）進行正式骨密度檢測。檢查結果會以「T值」呈現，根據世界衛生組織（WHO）定義，T值若大於或等於-1 為正常；介於-1至-2.5之間則屬「骨質不足」；若低於-2.5，則為「骨質疏鬆」。

在主要治療的部分，可以分為2大策略，首先是抑制骨質流失，其次是促進骨質生成，有口服及針劑二種形式。簡子軒表示，曾經有非創傷性骨折、髖骨或脊椎T值小於-2.5、經評估十年全身骨折風險大於兩成或髖骨骨折風險大於三成者，即適用於藥物治療；但腸胃道容易不適、具心血管病史、腎功能異常、需頻繁進行牙科手術者須與醫師充分討論，選擇合適的治療方案。

如何防止骨鬆？

簡子軒強調，骨質一旦流失就很難再完全恢復，預防骨質疏鬆宜趁早養足骨本，簡子軒建議，民眾可從飲食、運動和生活習慣三方面入手。在飲食方面，建議每天飲用牛奶、攝取深綠色蔬菜和豆製品。運動方面，建議進行慢跑、快走等負重運動，這些運動能有效刺激骨質生成，同時每天曬10-20分鐘太陽以幫助身體合成維他命D。

此外，對年長者而言，改善居家環境也很重要，特別是浴室、廚房等易滑倒區域應保持乾燥並加裝防滑墊。

