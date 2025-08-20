降血脂｜血脂異常危害大？專家推薦降血脂食譜 2粥1菜減肥降血壓
撰文：羊城晚報
出版：更新：
血脂異常對人體器官的損害是非常嚴重的。要減少血脂異常對人體的影響，最好的辦法就是把血脂控制在正常目標範圍之內。
中國廣東省第二中醫院心血管專科主任中醫師黃琳教授建議，血脂異常應從日常生活中預防，堅持控制飲食，加強運動，規律休息，遠離煙酒。
身體四個異常症狀，可能是高血脂上身（按圖👇👇👇）
+9
相關文章：高血脂｜朝早起身頭暈午餐後睏倦 身體4異常症狀現象可能已中招
黃琳教授介紹，許多天然食材具有較好的降血脂作用，如乾山楂、丹參、澤瀉、決明子、黃精、葛根、蒲黃、荷葉、銀杏葉、黨參、何首烏、靈芝、枸杞、冬蟲夏草、絞股藍、海帶、香菇、綠豆等，可代茶飲、可做早餐，有較好的補氣益腎、降脂消滯的作用。黃琳教授推薦兩粥一菜，幫助大家科學降脂。
1. 魚肉豆腐
材料：
魚肉丁、豆腐丁、紅蘿蔔丁各50克，香葱末少許，鹽、雞精各適量。
做法：
鍋中倒水燒開，放入魚肉丁、豆腐丁、胡蘿蔔丁，小火煮10分鐘，加鹽、雞精調味，盛入碗中，撒上香葱末即可。
點評：魚肉和豆腐搭配，既能保證營養，又能降低血脂。
相關文章：三高飲食｜高血脂易糖尿病脂肪肝 降血脂7種食物杏仁日吃幾多？👇👇👇
+15
2. 海帶綠豆粥
材料：
海帶20克，綠豆20克，粳米50克。
做法：
海帶切細絲，粳米、綠豆洗淨加水適量，武火煮沸，文火煮1小時即可食用，加少許白糖，一周一次。
點評：可降血壓、減肥瘦身。
3. 山楂粥
材料：
乾山楂15克，梗米50克。
做法：
將乾山楂洗淨，放入砂鍋，倒入淘淨的梗米，加入適量水，熬煮至黏稠，即可食用。
點評：適用於防治高血脂、冠心病、老年性心力衰竭等病。
食物禁忌｜牛奶+維他命C易腹瀉脹氣？常見5飲食組合藏健康陷阱夏天養生｜夏天養心宜吃5類食物防心悸頭暈 雞心這樣吃護心血管水果營養｜燉梨烤橙潤肺化痰？5水果加熱更富營養易消化+加熱方法護腦飲食｜記憶力衰退可能身體響警號！4食物護腸延緩腦退化+餐單潤喉湯水｜喉嚨乾癢疼痛？必學4道潤喉湯水 護嗓4招感冒時忌做1事
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」