降血脂｜血脂異常危害大？專家推薦降血脂食譜　2粥1菜減肥降血壓

血脂異常對人體器官的損害是非常嚴重的。要減少血脂異常對人體的影響，最好的辦法就是把血脂控制在正常目標範圍之內。



中國廣東省第二中醫院心血管專科主任中醫師黃琳教授建議，血脂異常應從日常生活中預防，堅持控制飲食，加強運動，規律休息，遠離煙酒。

身體四個異常症狀，可能是高血脂上身（按圖👇👇👇）

黃琳教授介紹，許多天然食材具有較好的降血脂作用，如乾山楂、丹參、澤瀉、決明子、黃精、葛根、蒲黃、荷葉、銀杏葉、黨參、何首烏、靈芝、枸杞、冬蟲夏草、絞股藍、海帶、香菇、綠豆等，可代茶飲、可做早餐，有較好的補氣益腎、降脂消滯的作用。黃琳教授推薦兩粥一菜，幫助大家科學降脂。

1. 魚肉豆腐

材料：

魚肉丁、豆腐丁、紅蘿蔔丁各50克，香葱末少許，鹽、雞精各適量。

做法：

鍋中倒水燒開，放入魚肉丁、豆腐丁、胡蘿蔔丁，小火煮10分鐘，加鹽、雞精調味，盛入碗中，撒上香葱末即可。

點評：魚肉和豆腐搭配，既能保證營養，又能降低血脂。



豆腐：味甘、性涼，入脾胃和大腸經，益氣寬中，生津潤燥，清熱解毒（鄒家鳳攝）

2. 海帶綠豆粥

材料：

海帶20克，綠豆20克，粳米50克。

做法：

海帶切細絲，粳米、綠豆洗淨加水適量，武火煮沸，文火煮1小時即可食用，加少許白糖，一周一次。

點評：可降血壓、減肥瘦身。



海帶綠豆粥（AI製圖）

3. 山楂粥

材料：

乾山楂15克，梗米50克。

做法：

將乾山楂洗淨，放入砂鍋，倒入淘淨的梗米，加入適量水，熬煮至黏稠，即可食用。

點評：適用於防治高血脂、冠心病、老年性心力衰竭等病。



