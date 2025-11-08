煎餃子方法｜網民教煎冰花餃子1鍋過秘技 不焦不破皮次序是關鍵?
撰文：鄒家鳳
出版：更新：
煎餃子貼士｜餃子可說是即食麵以外，最受歡迎又美味的comfort food。急凍餃子更可隨時想吃便吃，餃子可以放湯，也可以香煎。近日有網民更分享了一個超簡單的煎餃子方法，不怕焦燶、不怕破皮，第一次便大成功，還有冰花餃子（羽根餃子）的香脆效果！
煎餃子貼士｜材料一次過入鍋？
煎餃子最怕它外燶內凍，或餃子皮又黏又破。一般煎餃子會先煎，後加水蒸焗，如想要冰花效果，便加麵粉水。不過，有網民近日就在IG分享一個超簡單的煎餃子方法，只需一次過把材料放入鍋，便可煎出完美無缺、還有薄脆的焦邊效果，他聲稱第一次做便成功了！無論是烹飪初哥或手殘都同樣零失敗！
冰花煎餃子零失敗做法
材料：
餃子15隻
麵粉1湯匙
水半杯
油1湯匙
芝麻少許，裝修用
+4
做法：
1 鍋內加入麵粉、水，拌勻。
2 加入油，略搖勻。
3 放入餃子，加蓋，以中小火烹煮。
4 至水快收乾時，轉中大火略煎一會。
5 撒點黑芝麻點綴，把餃子翻轉，盛起即成。
煮急凍餃子同樣不用解凍，想避免破皮，又有什麼不失敗秘訣？
煮餃子不破皮6大秘訣
+1
1 急凍餃子不用解凍：急凍餃子不用解凍，解凍後餃子皮會黏在一起，應保持乾爽，直接下鍋。
2 加鹽、油：煮餃子應全程用大火，待水煮滾後，放少許鹽和油，再慢慢放入急凍餃子，可令餃子避免黏在一起。
3 鍋要大、水要多：煮餃子的水量要多、鍋子要大，這樣餃子才有足夠空間浮起及膨脹，不會因太擠而黏着。
4 搖晃鍋子：不要用筷子戳破或攪拌水餃，可將鍋子輕輕搖晃，搖晃亦能讓餃子分開。
5 熱水下鍋 再加冷水：水餃剛下鍋時最容易黏底，這時候需要向同一方向攪拌，形成漩渦。當水餃差不多浮起時，便在鍋裏直接加入冷水降溫。
6 不用加蓋：煮水餃時不用蓋鍋，避免把水餃皮燜爛。
廚房爆炸｜日本人夫煎餃子釀爆炸 原來反碟惹的禍千祈咪做錯！餃子食譜｜木村拓哉公開私家食譜餃子火鍋 4步驟即成打風最啱！Gi味俱全｜黃淑儀葱油餅速成版僅4種材料 餃子皮代麵糰香脆方便入廚貼士｜日本料理家教煎餃子香脆不破皮7貼士 為何用餃子抹油?【入廚貼士】日本人煎餃子肉汁飽滿的秘密 餃皮金黃香脆食上癮！餃子皮生煎包食譜｜免搓麪糰簡易生煎包做法 1招皮脆肉嫩防未熟腐乳未過期一開不停嘔泡？網友戲謔超新鮮！冒泡3原因1關鍵不能吃政府飲用水｜1樽水含10萬微膠粒長飲恐致癌！食水都有 1招減攝90%鼎爺胃炎暴瘦20磅！胃炎7症狀5類食物防變胃癌 常吃消炎藥都出事