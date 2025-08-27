22歲女喉嚨痛入ICU 5日離世！5高危族包括年輕人？護喉5湯水7食物

喉嚨痛竟致命？英國一位22歲女子因喉嚨痛就醫，但病情迅速惡化，最終5日後離世。喉嚨痛，看似只是身體的小毛病，為何竟可在不足一周奪去年輕的生命？保護喉嚨黏膜應該如何做起，除了多喝水、避免進食刺激性食物外，哪些湯水食療有助保持咽喉健康，避免病毒入侵？



英國北愛爾蘭22歲年輕女子Amy Forsythe，去年11月因喉嚨痛就醫，不料在短短五天內就病逝（Facebook@Amy Forsythe）

據《每日郵報》報道，英國北愛爾蘭一位22歲剛大學畢業年輕女子佛賽斯（Amy Forsythe），去年11月因喉嚨痛就醫，豈料病情急速惡化，送進醫院深切治療部搶救，可惜最後演變成膿腫，導致呼吸道受阻，5日後離世。

喉嚨痛致命原因｜喉嚨痛為什麼會演變成膿腫？

佛賽斯離世並非因喉嚨痛本身致命，而是喉痛引起的併發症。

細菌感染 可致窒息



若喉嚨痛是由細菌而起，一般是化膿性鏈球菌等細菌感染，會導致急性扁桃體炎或咽炎。若細菌突破扁桃體或咽喉部的包膜，擴散至周圍的深頸部空間，身體的免疫系統為對抗細菌，會將細菌和死亡的細胞聚集，形成充滿膿液的膿腫。膿腫會不斷增大腫脹，直接壓迫氣管，令患者呼吸困難，甚至窒息。

敗血症 或致器官衰竭



若膿腫破裂，大量細菌及毒素會進入血液循環，引發敗血症（sepsis），導致全身性的強烈發炎反應，導致器官衰竭和休克，增致命風險。

喉痛成因有很多，但持續沒改善應及早就醫。（photo-ac）

喉嚨痛致命｜5類人高危 年輕人都有份？

喉嚨痛最後導致死亡雖並不普遍，但出現此類併發症，以下5類人士較高危。

1 免疫力低下人士：如糖尿病、癌症患者、接受化療或免疫抑制劑治療者、HIV感染者

2 吸煙者或酗酒者：呼吸道黏膜的防禦功能已受破壞。

3 延誤就醫者：不按醫囑完成抗生素療程，是細菌感染惡化的主要原因。

4 有扁桃腺或咽喉感染病史：反覆感染使組織結構變弱，令細菌更易擴散。

5 年輕成年人：原因不明確，但一項發表在《JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery》上的研究，在分析病例時，發現深頸部感染患者的平均年齡多在30-40歲之間。



不按醫囑完成抗生素療程，是細菌感染惡化的主要原因。（photo-ac）

喉嚨痛主要成因

從中醫角度來看，進食煎炸「熱氣」食物會助長體內的「火」，導致喉嚨痛、口瘡、暗瘡等上火症狀。而西醫學上喉嚨痛大多為病毒感染。

1 病毒性感染（佔80-90%）：如普通感冒、流感、腺病毒等，會伴隨流鼻水、咳嗽等症狀，一般數天內自癒。



2 細菌性感染（佔10-20%）：最常見的是A型鏈球菌感染，俗稱「鏈球菌性咽喉炎」，還有金黃色葡萄球菌等。若延誤就醫或不治療，可能引發膿腫、風濕熱或腎炎等嚴重併發症。



3 胃酸倒流、刺激性物質（如煙、酒）等。



胃酸倒流或進食刺激性物質如煙、酒等，都會傷喉嚨，甚至致癌。（photo-ac）

喉痛本是小事，但若伴隨高燒、吞嚥或呼吸困難、頸部腫脹、聲音改變或無法張大嘴巴，這可能是嚴重感染的跡象，又或是喉嚨痛持續超過數天沒改善，須立即求醫。

預防喉嚨痛｜7種潤喉食材＋5款潤喉湯水

除了多喝水，補充足夠的水分，能保持喉嚨黏膜濕潤，有助清除病毒和細菌。還可補充維他命C豐富的食物，如奇異果、橙、番茄等，還有富含維他命A如紅蘿蔔、菠菜等，有助增強免疫力防感染。中醫邱穎琳推薦7種食物滋喉嚨。

按圖看邱穎琳中醫師推薦的7種潤喉食材：

7種潤喉食材：

（1）雪梨：味甘性涼，有滋陰潤肺、止咳、養膚功效。

（2）雪耳：味甘性平，有滋陰、潤肺功效。

（3）川貝：味微苦性涼，可清熱、潤肺、止咳。

（4）杏仁：味甘性平，可潤肺止咳。

（5）無花果：味甘性平，有養肺利咽作用。

（6）百合：味甘性平，有潤肺止咳功效。

（7）白蓮子：味甘性平，有滋陰、潤肺、健脾功效。

註冊中醫師邱穎琳為讀者推薦多種紓緩喉痛的食材以及止咳湯水。（受訪者提供）

5款潤喉止咳湯水食譜：

