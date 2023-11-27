蒜蓉蒸龍蝦蒜蓉變綠可吃嗎？專家解惑1情況勿吃　挑選3招揀冇蒜味

近日有網民在社交媒體發文，在炮製一味蒜蓉蒸龍蝦時，蒸煮完畢後發現蒜蓉變成了綠色，隨即引起網民熱話，有網民指是蒸煮時間過長，亦有人認為是蒜蓉不新鮮，究竟蒜蓉蒸完變綠色還能進食嗎？



網民炮製一味蒜蓉蒸龍蝦時，蒸煮完畢後發現蒜蓉變成了綠色。（香港街市魚類海鮮研究社）

蒜頭變綠無害更有益 1情況不能吃

這道蒜蓉蒸龍蝦，雖然是簡單的海鮮菜式，蒜蓉雖然是這道菜的靈魂之一，可是控制不佳，就會破壞龍蝦的味道。有網民指，今次應該是蒸煮過度，令蒜蓉過度氧化，不但止會變綠，甚至會發出苦味，最終影響龍蝦的味道。亦有網民補充是蒜蓉質素不佳，才會發生這個情況。

台灣陽明大學徐明達教授曾在科學人期刊所發表的一篇文章提到，蒜蓉變綠色是因為大蒜含有大蒜素，切碎以後再接觸空氣，並發生了氧化還原反應，產生了蒜藍素和蒜黃素，兩者再混合就成了綠色的外貌。 這種綠色不僅無害，反而是有益的，具有很強的抗氧化能力，所以是可以吃的。但是，如果蒜蓉是變黑就不能吃了。

按下圖看網民的熱烈討論：

如何保存蒜蓉不變綠 大廚：蒸煮時間要控制好

退休大廚黃永勝師傅指，在中式食肆廚房很常見，因為廚房會一次處理大量的蒜頭，並打成蒜蓉，有時甚至會放置在雪櫃內以防變質，蒜蓉變綠是正常的現象，如果不想蒜蓉變質，方法其實很簡單。

首先，用清水把蒜蓉略作清洗，洗去表面的部分大蒜素，再完全瀝乾水分，加入油至蓋過蒜蓉表面，再用保鮮紙包好，或用密封容器儲存。這樣蒜蓉就不會變綠，蒜蓉海鮮也不會出現「過辣」或「搶味」等問題。

生蒜蓉清水洗防過辣

黃永勝師傅指出，蒜蓉蒸龍蝦最好用生熟蒜蓉，即一般蒜蓉及炸蒜蓉混合使用，因為蒜蓉與龍蝦的「火路」不同，龍蝦較受火，需要蒸約10分鐘。而蒜蓉蒸煮過度會變苦，用上一半炸蒜可解決這個問題，而且更有提鮮的作用。最後，生蒜蓉最好用清水略洗，去除部分大蒜素，就可以解決蒜蓉過辣的問題。

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按下圖看挑選蒜頭3大原則：

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挑選蒜頭3大原則

1）蒜頭表面薄膜要光亮，肉質要夠雪白，蒜瓣要夠硬身。

2）購買原粒蒜頭時，要挑選蒜瓣較少的，愈少的味道愈好。

3）蒜頭的肉愈大愈好，聞起來要有蒜味，反而不好，因為蒜頭的表面開始破掉，蒜素已開始大量流失。

購買原粒蒜頭時，要挑選蒜瓣較少，而且蒜頭的肉愈大愈好。（網上圖片）

資料來源：爆料公社／元氣網