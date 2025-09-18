糖尿病｜67歲婆婆日飲3罐無糖飲料 患糖尿病酮症！長者控血糖5招

無糖一定健康？戒糖可避免糖尿病？事實並不如此。一名67歲婆婆即使每天飲用無糖飲料，卻得出一身病痛，除了患上2型糖尿病酮症併泌尿系感染，還有低鉀血症等。究竟怎樣進食才能避免血糖過高？無糖飲料竟是致病元兇之一？



糖尿病成因｜婆婆天天飲無糖飲料 確診糖尿病酮症合併泌尿系感染、低鉀血症

據國內媒體《極目新聞》報道，一名67歲陳婆婆，是個超磅的「宅女」，每天只會待在家刷抖音、耍網上麻將，除了吃飯、上廁所，幾乎都不離開座椅。兩個月前，她的兒子為她購入大批無糖可樂和0卡0糖電解質飲料，陳婆婆便以它代替白開水，每日飲用超過3瓶。

無糖可樂、0卡0糖電解質飲料，是婆婆導致糖尿病的元兇。（unsplash）

後來陳婆婆發現體重突然下降，視力模糊，接着有腹痛、肚瀉、食慾不振、四肢無力等症狀。到醫院就診驗出血糖異常，但經一周的治療後，血糖指數仍沒下降，還出現尿頻、尿急、心悸等情況。經推薦下到長江航運總醫院武漢腦科醫院老年病科就醫，經詳細檢查後，陳婆婆確診2型糖尿病酮症合併泌尿系感染、低鉀血症，接診醫生龔程指，因婆婆長期不動、熬夜，胰島功能早已減退，加上近兩個月大量飲用「無糖」飲料所致。

無糖飲料一樣飲出糖尿病？（photoAC）

糖尿病成因｜人工甜味劑令腸道菌群紊亂 干擾胰島素阻抗

龔醫生解釋，「無糖」飲料，只是不含「蔗糖」，但含阿斯巴甜、蔗糖素等人工甜味劑。這些甜味劑的甜度是蔗糖的數百倍，會讓大腦和胰腺誤判「攝入糖分」，啟動胰島素分泌，卻沒有葡萄糖可以分解，長期下來會令胰島素敏感性下降，導致2型糖尿病發生。而長者的腸道功能已較弱、代謝能力較差，影響更大。此外，近年亦有研究證實，這些甜味劑會令腸道菌群紊亂，與胰島素抵抗，令血糖升高。糖尿病飲食｜減飯=健康？長者吃飯4貼士加1物降血糖/1種豆可代飯?

陳婆婆經院方制定的綜合治療及停喝「無糖」飲料，改飲清水，再搭配低鹽低脂飲食及適量運動，一星期後情況已得到控制。

長者防糖尿飲食原則

長者腸胃弱，消化或咀嚼能力較差，要穩定血糖兼維持腸道健康，應該如何進食？不妨參考以下建議：

1. 高纖維但易消化

可選擇可溶性纖維，既不易刺激腸道，亦有助延緩血糖上升。粗硬纖維如生蔬菜、糙米等應避免，或進食前先把它蒸煮熟。

建議食物：燕麥、南瓜、熟香蕉等



2. 低升糖指數（低GI）

宜進食低GI且軟爛食物，不宜吃高GI食物如白麵包、糖水、精製糕點，或煮腍的豆類。

建議食物：燕麥片、小米、南瓜、芋頭（取代部分白飯）、豆腐、煮爛的紅豆/綠豆湯。



3. 少量多餐

由於長者消化力弱宜少吃多餐，可把三餐分為5-6小餐，避免一次過吃太多，加重腸胃負擔，同時有助穩定血糖。

長者宜少吃多餐免加重腸胃負擔，亦有助穩定血糖。（photoAC）

4. 攝取優質蛋白質

從40歲開始，人體的肌肉量會以每10年約8%的速度流失，70歲後流失速度更快。為了預防肌少症，攝取足夠的蛋白質不可少，再配合適當運動，有助刺激肌肉的合成。對維持抵抗力、傷口癒合亦有幫助。可選擇易消化的蛋白質。

建議食物：蒸魚、豆腐、雞蛋等



5. 避免高糖及加工食品

戒除含糖飲料、糖果、甜點，少用醬料如蠔油、茄汁等加工食品。