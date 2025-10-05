湯圓做法食譜｜芝麻/花生/芋圓9款湯圓食譜　哪款最肥日限多少？

湯圓食譜合集｜湯圓寓意「團圓」，中秋做節例必出現。湯圓做法非常簡單，糯米麵糰搓搓捏捏，包上芝麻、花生、紅豆等喜歡的餡料，煲上一鍋薑茶糖水滾一滾便成。以下集合了9款湯圓食譜，由傳統的芝麻湯圓到年輕人至愛的三色芋圓，連酥皮的氣炸酥皮湯圓也有。



湯圓食譜【1】芝麻湯圓

【芝麻湯圓食譜】湯圓不等於元宵 自製流心餡煙韌湯圓皮2大秘訣👈👈有片睇

芝麻湯圓食譜

材料：

糯米粉150克

暖水100毫升

油1茶匙

芝麻餡：

無鹽牛油30克

芝麻糊粉60克

糖1茶匙

做法

1.芝麻糊粉、糖拌勻，加入室溫軟化的無鹽牛油搓勻，將芝麻餡搓成小球，放入雪櫃冰硬，備用。

2.加暖水入糯米粉，搓成不黏手的粉糰。取約1/8粉糰放入滾水中煮至浮起後撈起。

3.將煮過的小粉糰加入生粉糰中，加少許油，再揉成光滑的粉糰。

4.將粉團揉成長條狀，搓成大小均一的小湯圓。

5.將黑芝麻餡心放入湯圓內包好。另備盆，在內放入少量的糯米粉，將搓揉好的湯圓放入盆內滾動，讓湯圓裹上薄粉。

6.煲滾水後，加入湯圓煮至完全浮起完成。

湯圓食譜【2】豆腐芝麻湯圓

【健康糖水食譜】冬至必食！豆腐芝麻湯圓 低脂低糖不黏牙

豆腐芝麻湯丸食譜

豆腐芝麻湯丸食譜

材料：

糯米粉125克

軟豆腐150克

黑芝麻62克

白糖50克

清水適量

清水1500毫升

桂圓乾50克

薑37克

蔗糖適量

做法：

1.黑芝麻以白鑊用中火炒香，放涼後，用攪拌器打至幼碎。

2.加入糖和少量清水至可搓成粉糰，分成約20粒大小適中的芝麻球。

3.芝麻球放入冰格冷藏成固體，備用。

4.把糯米粉、軟豆腐和清水拌勻，用手搓至表面不黏手的粉糰。

5.將粉糰分成20等份，用手掌輕輕壓扁。

6.再用拇指按壓中間成窩狀，放入已冷藏的芝麻餡包裏收口搓圓。

7.將桂圓和薑片放入煮滾的水中，再滾後轉小火煮15分鐘。

8.按喜好加入適量蔗糖，待桂圓肉出味後，放入包好的芝麻湯圓煮至浮起即可享用。

湯圓食譜【3】蓮蓉湯圓

【蓮蓉餡用途】食剩月餅可製甜品 蓮蓉湯圓、西米布甸、西多食譜

蓮蓉湯圓食譜

蓮蓉湯圓食譜

材料：

糯米粉200克

清水180毫升

蓮蓉100克

菜油少許

黑糖20克

做法：

1.把水和糯米粉拌勻加少許油搓至軟滑，分成小糰，每粒約15克。

2.蓮蓉搓成小圓，每粒約10克。

3.麵糰壓平，包入蓮蓉搓圓。

4.燒熱一鍋水，放入湯圓至滾起轉中小火。

5.煲至浮起即成，約10-15分鐘，盛起。

6.煲滾2碗水，加入黑糖煮至溶化，放入湯圓同吃。

湯圓食譜【4】紫薯水晶湯圓

【甜品食譜】紫薯水晶湯圓 晶瑩彈滑全靠......👈👈有片睇

紫薯水晶湯圓食譜

紫薯水晶湯圓食譜

材料：

木薯粉20克

糖1茶匙

菜油1茶匙

清水 85毫升

木薯粉50克

紫薯250克（約3條）

糖40克

冰糖適量

桂花糖1茶匙

做法

1.將紫薯蒸熟後壓爛，加糖拌勻成紫薯餡，分約25份，每份搓圓。

2.木薯粉20克、糖及菜油混成生粉水後倒入鍋內，用中小火邊煮邊攪至透明團狀熄火。

3.工作枱上倒50克木薯粉，放上熱粉團，用膠切刀切成小塊，混入乾粉揉成大粉團，放入雪櫃冷藏約半小時。

4.將大粉糰平均切出25份外皮，每份搓圓按平，包入紫薯餡後收口。

5.大火煲滾水，放入湯圓，略攪拌避免黏底，水再滾起時轉中慢火，煮7至8分鐘至湯圓浮起。

6.熄火蓋起鍋蓋，浸泡湯圓5至10分鐘後撈起，加桂花糖點綴完成。

湯圓食譜【5】朱古力流心湯圓

【甜品食譜】朱古力流心湯圓 大廚教煮煙韌滑溜3大秘訣

朱古力流心湯圓食譜

朱古力流心湯圓食譜

材料：

清水450 毫升（搓粉團用）

糯米粉600克

砂糖150克

澄麵38克

菜油70毫升

黑朱古力200克

做法：

1．燒滾約半碗水，逐少逐少把水加入澄麵拌勻成熟的麵糰。

2．將糯米粉與砂糖倒入大碗內，分數次加入清水拌勻至變成粉糰。

3．把熟澄麵及菜油加入粉糰搓勻至光滑湯圓皮，搓成每粒約40克重的小丸。

4．把黑朱古力切成小塊，將湯圓皮包入朱古力餡，搓成湯圓。

5．將湯圓放入滾水內，慢火煮約15分鐘至浮起。

6．撈起後直接吃，或沾上椰絲、花生碎或黃豆粉食用。

湯圓食譜【6】三色芋圓

QQ好味三色芋圓 芋頭木薯粉黃金比例5:2 👈👈有片睇

三色芋圓食譜

三色芋圓食譜

材料：

黃肉番薯150克

紫薯150克

芋頭150克

木薯粉60克x 3份

砂糖3茶匙x 3份

熱水 1-2湯匙x 3份

做法：

1.番薯、紫薯、芋頭各切塊，蒸15-20分鐘，去皮，用叉子壓成泥。

2.加入木薯粉、砂糖，慢慢加入熱水搓成粉糰。

3.搓成幼條狀，切成小塊。

4.煲滾熱水，放入芋圓煮約3分鐘至浮起，拌糖水享用。

湯圓食譜【7】酒釀丸子

【酒釀丸子食譜】暖笠笠甜品半小時搞掂 必勝兩招做出煙韌小丸子👈👈有片睇

酒釀丸子食譜

酒釀丸子食譜

材料：

糯米粉75克

糖30克

暖水50毫升

酒釀1湯匙

桂花糖1湯匙

冰糖水材料：

冰糖適量

水600毫升

做法：

1.將糯米粉、糖及暖水拌勻成粉糰後，搓成小丸子。

2.煲滾水，加入小丸子滾熟後，將小丸子放入冰水。

3.煮冰糖水，冰糖加入水中煮溶後熄火。

4.加入酒釀及桂花糖拌勻，放回小丸子完成。

湯圓食譜【8】花生湯圓

流心花生湯圓（丹丹的烘焙日常＠小紅書）

流心花生湯圓食譜

材料（30粒）：

熟花生200克

糖60克

豬油80克

水磨糯米粉270克

溫水200克

粟米油少許

做法：

1 熟花生放入攪拌機打碎，加入糖、豬油拌勻，放雪櫃冷藏一會。

2 取出後分成10克小等份，搓成小球，再放冰格冷凍一會。

3 糯米粉加水，用筷子拌勻，再用手搓至徹底沒有粉粒。

4 取出約30克麵糰，放入滾水中煮熟，至浮面盛起。

5 放涼後，與剩餘的麵糰混合，充分搓勻後，加少許油，以防冷凍後麵糰龜裂，可以拉絲狀便成功了。

6 把粉糰分段切小，搓成每粒15克小等份，未用的蓋上保鮮紙防乾裂。

7 取出1個小粉糰，用手摳出一個凹陷小窩，放上花生餡球搓圓便成。

8 煲滾一鍋水，放入花生湯圓，浮起便成，可以享用了。

湯圓食譜【9】氣炸酥皮湯圓

氣炸鍋食譜｜氣炸酥皮湯圓外鬆脆內煙韌 簡單免搓皮中秋必食！

氣炸酥皮湯圓食譜

氣炸酥皮湯圓食譜

材料：

急凍印度薄餅2片

湯圓8粒

雞蛋1隻

水 適量

做法：

1. 把急凍印度薄餅分成8個圓形。

2. 放入湯圓包好，收口朝下，可沾少少水撫平收口周邊。

3. 於薄餅表面塗上蛋液。

4. 放入氣炸鍋以180°C氣炸10分鐘，即成。

湯圓高卡高脂高糖！上限食幾粒？

雖然湯圓口感煙韌又討人喜愛，不過以一粒20克的芝麻流心湯圓為例，其卡路里已有足70千卡！多吃容易墮入致肥陷阱。營養師王敏寧（Mandy）曾接受HK01訪問時稱，不論甚麼味道的湯圓，全部都應適可而止，每天最多可吃2至3粒「夠哂數」，或者可考慮自己做湯圓，控制油與糖比例。湯圓營養比較｜1粒芝麻湯圓熱量跑歩22分鐘消耗 紫薯水晶健康啲?