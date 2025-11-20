奶皮子糖葫蘆國內爆紅3億次瀏覽炒至¥98！1串=10粒糖吃出糖化臉？

糖葫蘆｜糖葫蘆很常吃，但奶皮子糖葫蘆你吃過未？近期，奶皮子糖葫蘆在國內迅速走紅，掀起一股搶購熱潮，店舖門外常大排長龍，但即使排數小時還是買不到，甚至有黃牛炒到1串50元（人民幣，下同），上海網紅店更是賣到98元1串，到底奶皮子糖葫蘆是什麼？竟有如此魅力？不過，糖衣背後卻隱藏健康危機，變了糖化臉！



奶皮子糖葫蘆在國內迅速走紅不少人搶著購買，在店面門口大排長龍（xzptccc@小紅書）

奶皮子糖葫蘆是什麼？

奶皮子糖葫蘆就是將傳統小吃「糖葫蘆」加入內蒙古特色乳製品「奶皮子」，這款小吃將濃郁奶香、香脆糖衣與新鮮水果完美結合，除了傳統的山楂，還推出許多款「神仙爆款」如：晴王葡萄、藍莓、無花果、菠蘿蜜加草莓等。在深圳羅湖喜識冰糖葫蘆炒酸奶店、深圳罗湖萬象城、深圳寶安大悅城糖芙芙店等均有售賣。

憑借著創新與口感的突破，奶皮子在小紅書的話題瀏覽量達到3億次，爆火在各大城市如：深圳、北京、南京、上海等城市，成為冬季美食新單品，吸引大批人不懼低溫排隊購買打卡，甚至排5小時都未能賣到。

奶皮子糖葫蘆｜糖分攝入超標 致皮膚糖化反應

這款網紅美食，雖然吸引大受歡迎，但近期，卻有網友在社交平台發帖稱，最近因徹底迷上了奶皮子糖葫蘆，每天下班都得買几串解饞，吃了一段時間後，發現自己的臉色愈來愈越差，去醫院檢查才知道，是糖分攝入超標引起了皮膚糖化反應。

奶皮子糖葫蘆導致糖化臉（網上圖片）

奶皮子糖葫蘆｜含大量乳糖白糖奶油 脂肪＝全脂奶6倍

為什麼一串普通的糖葫蘆威力會這麼大，原因就出在製作過程上。奶皮子糖葫蘆的奶皮子，是由鮮奶煮沸後凝結的乳脂層而製成的，含大量的乳糖，且在製作過程中還可能添加白糖和奶油，其脂肪含量高達20%以上，是普通全脂牛奶的6倍。

奶皮子糖葫蘆｜吃一串相等攝入10粒糖

外面的糖殼是由白砂糖和冰糖熬出來的純糖。當這兩者組合在一起就形成「高脂肪＋高糖」的組合，單串的含糖量可達30至43克，相當於一口氣吃10顆方糖，而世界衛生組織（WHO）推薦成人每日吃糖上限25克，妥妥一份「熱量炸彈」。打破水果糖分迷思 營養師推薦5水果助減肥 整顆吃還是榨汁好？

糖化臉5症狀｜皮膚蠟黃、暗沉、鬆弛

糖化臉是糖分攝入過多，會與體內與蛋白質結合，產生一種叫做AGEs（晚期糖基化終產物）的物質。這種物質會破壞皮膚的膠原蛋白加速皮膚衰老，是「糖化反應」而出現的一系列老化跡象，根據美國皮膚病學會（AAD）等資料顯示，糖化臉會出現以下幾種症狀：

1. 膚色蠟黃、暗沉：AGEs本身是黃褐色的，它們在皮膚中累積，會讓皮膚像「烤麵包」一樣，失去透亮感，變得暗沉、發黃。

2. 皮膚鬆弛、失去彈性：皮膚的膠原蛋白受損，會像失去支撐的沙發，變得鬆垮，出現法令紋、木偶紋等還會毛孔粗大。

3. 紋路加深：皮膚的細紋和皺紋會變得更明顯。

4.容易發炎、長痘：AGEs會促進氧化應激和炎症反應，會出現痤瘡、痘痘等皮膚問題。

5.抑制修復細胞：皮膚的修復能力會受到抑制，影響痘痘、粉刺等的恢復，還容易留疤。

糖化臉5症狀，皮膚蠟黃、暗沉、鬆弛，長痘。（Kjerstin_Michaela@pixabay）

糖化臉3危害｜致糖尿病、骨質疏鬆

糖化臉雖非疾病本身，但如果皮膚已經出現明顯的糖化跡象，意味著身體可能處於高血糖負荷的狀態，長期以往會導致多種慢性疾病。糖尿病｜防糖尿3原則吃飯順序咪搞錯！避免2類食物改善胰島素阻抗

1. 糖尿病：長期高血糖會產生大量AGEs，而AGEs又會影響胰島素的分泌，使血糖更難控制，增加得糖尿病的風險。

2. 影響其他器官：腎臟、眼睛的晶狀體等富含膠原蛋白的器官都會受到糖化反應的影響。

3. 骨質疏鬆：骨骼中的膠原蛋白被糖化後，骨骼的韌性和強度會下降，增加骨折風險。

糖化臉3危害，致糖尿病、骨質疏鬆（Mikael Blomkvist@pexels）

抗糖管理5做法

糖化臉除了就醫外，日常生活中要學會抗糖，抗糖並非簡單「戒糖」，而是通過合理的飲食調控、規律的生活方式和科學的護膚管理，減少體內多餘糖分對膠原蛋白的破壞。

抗糖做法1｜低GI食物

像綠葉蔬菜（菠菜、生菜）；全穀類（燕麥、糙米）；堅果類（核桃、腰果）；豆類（黃豆、黑豆）等低GI食物，能穩定血糖。菠菜營養｜菠菜助降大腸癌風險生或熟吃好？醫揭1吃法阻營養吸收

多吃低GI食物（quimuns@pixabay）

建議

1. 每日約28克（一小把）的堅果

2. 將每餐主食的至少一半替換成全穀類。

3. 每日約25至35克的豆類

4. 每日至少2至3份 (煮後約1.5碗)



抗糖做法2｜多吃「抗糖化」食物

多吃如藍莓、番茄、胡蘿蔔等富含抗氧化劑的食物，幫助身體中和糖化反應中產生的自由基，相當於「滅火」。 藍莓功效｜強心補腦抗三高 專家教點配搭發揮最高功效 日吃多少?

多吃如藍莓、番茄、胡蘿蔔等富含抗氧化劑的食物（Vanessa Loring@pexels）

建議

1. 每日約80至100克（約1小碗）藍莓

2. 每周吃3次番茄。



抗糖做法3｜直接减少糖分摄入

可樂、奶茶等飲品中的糖分（蔗糖、果糖、高果糖玉米糖漿等）會被腸道迅速吸收，導致血糖在短時間內飆升會加速皮膚老化和器官損傷以及油炸、燒烤、烘烤等食物會直接在食物中產生大量AGEs。

直接减少糖分摄入（stevepb@pixabay）

建議

1. 直接戒掉從源頭上減少糖分的攝入。

2. 實在想喝可樂，可喝無糖氣泡水等零糖、零熱量的飲品。

3. 採用清蒸、水煮、低溫烘烤等烹煮方式。



抗糖做法4｜規律運動 至少30分鐘

運動有助於提高胰島素敏感性，從而降低血液中的糖分濃度，減少糖化機會。

（Icsilviu@pixabay）

建議：每周進行3至5次的運動，可選擇快走、慢跑、游泳等，不少於30分鐘。



抗糖做法5｜充足睡眠 睡夠8小時以上

睡眠不足會干擾身體對胰島素的反應，間接促進糖化反應。

充足睡眠，睡夠8小時以上（Claudio_Scott@pixabay）

建議：每晚最好睡夠7至9小時

