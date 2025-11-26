日本7-11賣假雞蛋！蛋白質少80%碳水多4倍 網民讚超級酷？分辨2招

日本雞蛋｜日本食物出了名安全，但原來也會賣假雞蛋？近日有網友在社交平台分享，日本便利店熟食的溫泉蛋不是真蛋，但其實這不是新鮮事，幾年前已有網民在Twitter上分享，發現日本便當中間橙色的東西並非蛋黃，究竟這種蛋是什麼做的？為什麼又能代替真蛋？



日本假雞蛋｜包裝上列明「雞蛋」材料清單

有網友近日在Instagram上分享，日本7-11便利店的溫泉蛋不是真雞蛋，但並沒有欺騙顧客，在食物的包裝上清楚寫明雞蛋的製作材料清單。

此貼文一出，其他網友紛紛表示震驚，難過，要裝沒看見，想要略過真相：

「作為一名素食者,我很難過知道它含有明膠」

「那讓我吃素的自己很難過」

「你知道嗎? 我會略過這個視訊。 我還沒準備好面對真相。」



不過也有網友表示日本這樣的食品研發很酷：

「它只是明膠，也是天然的，酷的東西。所以不是假的，只是一點美妙的美食魔法，自然而然做出保持軟煮的軟煮蛋，喜悅!」

「我對他們的研發印象深刻，超級酷」

「迫不及待想要嘗試一下這個」



日本假雞蛋｜日本製「卵黃風」液體蛋 明膠扮半熟爆漿

有人震驚、難過，有人覺得酷，究竟這個蛋是用什麼做的，有什麼成分，才導致了這樣兩極言論？事實上，這些「蛋」叫「卵黃風」是日本本地製造的「液體蛋」，其中主要的製作材料有明膠、糊精等。

明膠又稱魚膠，是動物性膠原蛋白，主要在豬皮、牛皮、骨頭中提取，難怪素食者對此不滿感難過。明膠常見於橡皮糖、棉花糖、飲品、雪糕、餅乾等食品中，但由於真正的生蛋黃加熱時會煮熟、凝固變硬，無法保持「半熟濃稠」的口感，因此日本食品大廠便開發了這種蛋黃來模擬「爆漿」的半熟蛋液。

除此之外，還有糊精也就是加工澱粉，由玉米、馬鈴薯、小麥製成，用來調整黏稠度，讓它即使融化了也不會變成水，而是像蛋液一樣濃稠。類胡蘿蔔素色素，主要在紅蘿蔔中提取，讓它呈現像高品質土雞蛋一樣的深橘黃色。

不僅如此，根據日本製造商Kewpie官網上的資料顯示，其主要成分還包括：

糊精、葡萄糖漿、植物油、明膠、鹽、瓊脂、蛋清蛋白、海藻糖、類胡蘿蔔素色素、低澱粉糖漿等。



「卵黃風」是利用蛋液製成的半熟蛋商品，在微波爐叮完後「卵黃風」遇熱即溶，產生濃郁的蛋黃醬汁溶到飯中，適合拌飯食用。

比起真正的生蛋黃，「卵黃風」有3大好處：

1. 更容易保存，比較適合放入長時間（1至2天）擺放的便當裡。

2. 適合放進微波爐加熱，避免真雞蛋黃在加熱時可能爆裂的風險。

3. 半熟或生食狀態的真蛋黃，存在感染沙門氏菌的風險，「卵黃風」是經過高溫加工和殺菌的產品，能徹底排除沙門氏菌中毒的風險。



日本假雞蛋｜分辨「卵黃風」2技巧

分辨「卵黃風」2技巧，看成分表（japaneat.gram@Instagram）

「卵黃風」雖然可以正常吃，但畢竟是一種加工食品，與天然蛋黃有所不同。

1. 營養價值：這是最大的差別，真雞蛋黃含有高品質蛋白質，含量約是「卵黃風」的5倍



2. 食品添加物多：為了維持形狀、顏色和口感，必須添加增稠劑（加工澱粉、多醣體）、色素等添加物，對於追求「原型食物」的人來說，這是不健康的選擇。

3. 飲食禁忌：奶蛋素食者可以吃真雞蛋，但「卵黃風」裏面含有明膠，不止素食者，一些有宗教禁忌的人也不能吃。

4. 口感差異：真蛋黃的黏稠度來自乳化蛋白質，口感細膩，而卵黃風的黏稠度來自澱粉和膠質缺乏真蛋黃綿密的口感。



以每100克的卵黃風與真雞蛋營養價值比較：

蛋白質

卵黃風：3.3克

真雞蛋黃（生的）：約15.8克

碳水化合物

卵黃風：16.0克

真雞蛋黃（生的）：約3.59克

熱量

卵黃風：112千卡

真雞蛋黃（生的）：約312千卡

想分辨真雞蛋和卵黃風，需注意以下幾點：

1. 產品名稱或描述：看包裝有無顯示 「きみぷち」（Kimipuchi）、「卵黄風のソースになります」、「半熟風玉子」（半熟風雞蛋）等這些名稱。



2. 分析成分列表：有無ゼラチン (明膠)、増粘多糖類、低澱粉糖漿等成分，這是最準確的辨認方法。

