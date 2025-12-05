紅燒熊掌｜日本超市原隻熊掌$2800　紅燒熊掌5步驟網友讚好食過牛

日本熊出沒｜熊掌料理｜熊掌真的可以吃！近日一名日本女網友在社交平台分享，「原隻熊掌」被擺放在超市肉品區販售，價格標示為5萬5555日圓（折合約2,781港元）其獵奇模樣引發熱議。為什麼會在超市出現熊掌？日本人又是如何烹煮的呢？



日本熊掌料理（野食ハンター茸本朗（たけもとあきら）ch@YouTube）

日本熊出沒｜熊患196人受害 政府派專門獵人抓捕

日本近來深陷嚴重的熊害危機，熊出沒的頻率和範圍異常擴大，尤其北海道地區。熊不僅闖進民宅與校園導致部分學校停課、遊樂園關閉，甚至襲擊人，截止今年10月，共發生176宗野生熊襲擊人的事件，造成196人受害，創下五年來同期傷亡人數的最高紀錄。面對這一熊患，日本實施「緊急獵槍制度」，允許在特定條件下，由地方政府授權合格獵人進入市區「緊急獵殺」。

熊掌料理｜健脾胃古代王族專享 熊膽清熱解毒

北海道政府光是今年就已經獵殺超過960頭野生熊隻，隨著官方獵捕量提升，「如何處置被捕的熊」成為了日本社會近期的熱議焦點。近日就有女網友在Threads上分享，在超市看見「整隻熊掌」被擺放在肉品區售賣，讓她當場愣住，直呼：「好可怕！」，貼文曝光後，有網友表示，「在古代中華料理裏，熊掌可是王族才能享用的食物」。

日本超市賣整隻熊掌（Threads@kitten210309）

確實在中國古代熊掌常被視為珍貴食材、藥材，《本草綱目》記載，「熊掌，食之可禦風寒，益氣力。」，有健脾胃、益氣之功效，是中國古代八珍之一，不止熊掌，熊膽入藥在中國有多年歷史，有清熱解毒之效，而且可以鎮定中樞神經，醫治腦膜炎尤其有效。可以說熊一身都是寶貝，但在中國，為了保護熊，已嚴禁買賣野生熊製品，任何獵捕、出售、購買、利用的行為都是違法的。玉竹功效｜養脾胃改善失眠5好處 醫推4配搭亂食隨時白吃+挑選5招

熊掌料理｜日本熊掌5步驟 慎入

也有支持的網友表示，「熊鍋也很讚，只要料理得當，比牛肉還美味」，「熊肉基本上很好吃」確實日本人烹飪熊掌早已不是什麼新鮮事了，早在1年前就有一名日本網友在YouTube分享料理熊掌的影片，吸引超過200萬人觀看，以下是他的料理方法。

1. 汆燙去毛 去除寄生蟲

將熊掌放入沸騰的熱水中浸泡，此步驟可同時殺死潛在的寄生蟲和螨蟲。浸泡完後用鑷子拔除熊掌上的長毛，若毛髮難以拔除，需重複浸泡熱水，此步驟極耗時間和體力（影片中約耗時3.5小時）。

2. 去除細毛 味道像豬腳

去除大部分長毛後將殘留的細小毛髮用噴槍烤焦燒除。這時候，熊掌會有類似豬腳（燉煮前）的氣味，肉球周圍呈白色膠質狀。

第二步用噴槍去除細毛（野食ハンター茸本朗（たけもとあきら）ch@YouTube）

3. 燉煮去腥 大約要1.5小時

把處理好的熊掌放入鍋中，加入切好的生薑、蔥、醋和酒，加水至淹沒食材。蓋上壓力鍋蓋，先不加壓燉煮約1小時，讓腥味充分釋放。隨後，再加壓燉煮約30分鐘，以徹底軟化熊掌。

4. 剝皮剔骨 保留手掌完整性

燉煮軟化後， 將熊掌上的爪殼剝除，但要保留爪子的本體，以便裝盤時維持手掌外觀，把手背側看得見的骨頭拔出，特別是靠近連接處的大骨頭，最後將肉球上非常硬的皮剝除。

5. 入味燉煮 加熱後冷卻再重複加熱

在鍋中加入大半鍋水，放入濃縮的雞湯塊使其融化，隨後加入蠔油、中國醬油、砂糖和料酒，攪拌均勻，份量可依個人口味調校。將已處理好的熊掌放入醬汁中，用小火慢慢燉煮，加熱後冷卻，再重複加熱的方法大約燉煮3小時，讓醬汁的味道充分滲透進膠質與肉中，最後將熊掌裝盤，搭配濃郁的醬汁即可。

第五步，入味燉煮，加熱後冷卻再重複加熱（野食ハンター茸本朗（たけもとあきら）ch@YouTube）

經過以上5步驟，即可煮出膠質豐富，質地QQ彈牙的「紅燒熊掌」。

日本熊掌食譜

做法：

1. 將熊掌浸泡於沸水，利用鑷子手工拔除長毛，再用噴槍燒掉殘留細毛。

2. 將熊掌與生薑、蔥、醋、酒一同放入壓力鍋，先不加壓煮約1小時去除野獸腥味，然後加壓煮約30分鐘徹底軟化。

3. 燉煮後，剝除爪殼（保留爪本體）、剔除手背和連接處的骨頭，並剝掉肉球上過硬的皮，以維持手掌形狀。

4. 以雞湯為底，加入蠔油、中國醬油、砂糖和料酒調成濃郁醬汁，將熊掌放入其中。

5. 採用小火慢燉，並重複「加熱後冷卻、再加熱」的方法，總共燉煮約3小時，使醬汁味道充分滲入膠質與肉中即可。