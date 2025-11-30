芋頭功效｜降血壓抗衰老芋頭8好處　秋冬2食法健脾養胃控糖新選擇

常吃芋頭，疾病繞道走。用芋頭代替部分主食，體重輕了、血糖好了，還有助於提高機體免疫力、降血脂、調節血壓、延緩細胞衰老，好處多多。

本文審核專家：王世東主任醫師，北京中醫藥大學東直門醫院，腎病內分泌科；丁旭主任醫師，中國中醫科學院廣安門醫院，皮膚科



用芋頭代替部分主食 體重輕了血糖好了

芋頭是一種比較好的減重食品，對於想要減重的人群或者是需要控制血糖的人群來說，用芋頭代替部分主食，可以幫助減重、控血糖。

常吃芋頭好處多（01製圖）

經常吃芋頭有益健康👇👇👇

+ 7

1. 熱量低

相對於大米、小麥等常見主食，芋頭熱量較低，約是大米、小麥熱量的四分之一。

2. 脂肪含量比較低

芋頭的脂肪含量比較低，所以適量吃芋頭，不必過於擔心出現脂肪堆積、長胖的情況。

3. 飽腹感強、好吸收

芋頭所含的澱粉顆粒消化率比較高，能夠達到98.8%，所以吃芋頭飽腹感強、好吸收。

4. 對血糖友好

芋頭所含的澱粉顆粒溶解、吸收速度比較慢，所以芋頭是一種低升糖指數的食物。對於餐後有高血糖風險或者是餐後血糖控制不達標的人群來說，芋頭可以作為代替主食的輔助食品。

常吃芋頭 你的身體會感謝你

1. 幫助提高機體免疫力

芋頭中含有黏液蛋白等多種營養物質，這些營養物質被人體吸收後，有助於人體蛋白質合成，這其中就包括合成免疫球蛋白，所以芋頭對提高機體免疫力有一定促進作用。適合體質虛弱、容易感冒的人群食用。

2. 輔助降血脂、抗動脈粥樣硬化

芋頭中含有維生素（維他命）C、維生素E、鋅、硒等營養成分，可以幫助身體對抗血管內皮氧化損傷，幫助降低體內膽固醇、甘油三酯水平，從而輔助降血脂、抗動脈粥樣硬化。

3. 有助於調節血壓平衡

芋頭中含有大量人體所需要的礦物質元素，比如鉀、鈣、鈉、鎂、銅、鐵、磷、鋅等。芋頭中的鉀含量比較豐富，每100克芋頭中含有340～430毫克鉀，有助於維持細胞功能、調節人體血壓平衡、促進心血管健康。

4. 有助於牙齒健康

每100克芋頭中，含有氟9.93微克，對牙齒健康有着積極作用。

5. 有助於延緩細胞衰老

芋頭中含有多種抗氧化物質，比如胡蘿蔔素、維生素B1、維生素B2、煙酸、黃酮類成分等，這些抗氧化物質可以清除體內自由基、促進人體新陳代謝，幫助延緩細胞衰老、修復身體組織。

芋頭的好處還有這3點

李時珍《本草綱目》中記載，芋頭具有「寬腸胃，充肌膚，滑中」的功效。

1. 促進腸胃蠕動

對於脾虛、胃腸功能不好的人群來說，常吃芋頭能夠促進腸胃蠕動、改善脾胃運化，從而緩解胃脹、便秘症狀。

2. 改善皮膚狀態

芋頭含有豐富的營養物質，能夠滋補身體、健脾養血，所以常吃它，可以讓肌肉更加飽滿豐盈，皮膚滋潤有彈性。

3. 潤燥養肺

芋頭中含有黏液蛋白，能夠滋潤呼吸道，緩解口乾、鼻乾、皮膚乾燥等秋燥症狀，還能夠潤肺、止咳、化痰，對於咳嗽、支氣管炎、哮喘等呼吸系統疾病有較好緩解作用。

秋冬季推薦你這樣吃芋頭👇👇👇

+ 11

1. 奶芋銀耳羹

好處

調理身體、健脾和胃、滋肝補腎、固護人體陰液。幫助對抗或者改善乾燥季節，人體出現陰虛、津虧以及口乾舌燥的症狀。

製作方法

1. 取芋頭或者牛奶小芋頭200克，洗淨、去皮、切小塊；

2. 銀耳20克提前泡發；

3. 鍋中放入芋頭塊、銀耳、適量清水，大火煮開後轉小火煎煮，放入少量枸杞子，一起煮約15分鐘；

4. 湯汁煮到偏於黏稠時，加適量冰糖調味，待奶芋銀耳羹煮到黏稠時即可食用。



2. 芋頭板栗燉排骨

好處

滋陰潤燥、健脾養胃、促進消化、脾腎雙補、強筋健骨，秋冬季食用芋頭板栗燉排骨，有助於提高人體免疫力、抗疲勞。

製作方法

1. 粟米、芋頭切塊備用；

2. 豬肋排冷水下鍋，加入料酒，焯水備用；

3. 起鍋燒油，炒香葱、薑後加入大料、花椒；

4. 放入排骨，煎至微焦後加入老抽、料酒，倒入沒過食材的開水、粟米，燉煮20分鐘；

5. 加入芋頭塊、板栗，再燉煮20分鐘，出鍋前加入適量鹽、胡椒粉調味即可。



芋頭營養小貼士：

1. 芋頭是一種比較好的減重食品，對於想要減重的人群或者是需要控制血糖的人群來說，用芋頭代替部分主食，可以幫助減重、控血糖。

2. 常吃芋頭，身體會感謝你：

有助於提高機體免疫力、降血脂、抗動脈粥樣硬化、延緩細胞衰老、促進腸胃蠕動、改善皮膚狀態、潤燥養肺，對牙齒健康有着積極作用。

3. 秋冬季推薦你這樣吃芋頭：奶芋銀耳羹、芋頭板栗燉排骨。



相關文章：芋頭營養｜含抗性澱粉有助減肥？看清20款芋頭點心熱量排行免中伏👇👇👇

+ 17

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

