蔥油餅食譜｜李司棋示範蔥油餅簡易做法　靠1神物網民勁讚學到嘢!

蔥油餅食譜｜司棋姐（李司棋leeszekee）喜歡在網上分享美食及下廚心得，近日就教大家做「簡易版蔥油餅」，不用搓麵糰，不用發酵，只需幾塊餃子皮便能做出網友都讚、媲美「舖子大鐵鍋」的蔥油餅！影片一出，3天便有9千多個讚了。



李司棋在網上分享「簡易版蔥油餅」做法，網友大讚媲美「舖子大鐵鍋」的蔥油餅！（leeszekee＠IG）

李司棋神奇炸雞法 5日近200萬觀看！慳油免蘸粉 網友驚歎顛覆傳統

蔥油餅食譜｜餃子皮+蔥花+薑+油

司棋姐在她的IG示範「用餃子皮嚟整蔥油餅，效果相當唔錯 （咁啱屋企有咁多種蔥就乜都用啲，其實一般用蔥花+薑已可）」，大受網友歡迎，都說單看都覺很香很美味，「估唔到餃子皮都得」，「正👍勁簡單易做」，大叫「荷媽，你好勵害呀」！

「司棋姐這葱油餅簡單易做，同以前的舖子大鐵鍋葱油餅好相似，遲D要做這個餅試下......」

「又跟司棋姐學到嘢！咁啲葱炒完剩咗係咪唔用得？」

「睇住個mon已經好似聞到陣好香既蔥油味」

「香到我屋企都聞到」

「乾煎餃皮餅 香到爆」

「睇到流曬口水」

「看起來就好好食」



司棋姐以餃子皮炮製蔥油餅，網民都說「煎餃皮餅香到爆」、「睇到流曬口水」。（leeszekee＠IG）

【西多士食譜】李司棋3種材料自製邪惡西多士 原來關黃日華事？

餃子皮蔥油餅食譜

材料：餃子皮、薑、蔥、油

做法：

1 準備一鍋油，放入薑、洋蔥、薑蔥頭、大蔥、細蔥粒慢炸，不時攪拌免黐底。

2 加入約1茶匙鹽，炸至略轉色，盛起薑蔥等材料，油備用。

3 另外將一把青蔥切粒，加入已炸好的蔥油拌勻。

+ 1

4 餃子皮上掃上蔥油，蓋上另一層餃子皮，再重複掃上蔥油、蓋餃子皮。

5 餃子皮叠好，用擀麵杖輾平，捲起成條狀，直立，用平底玻璃器皿用力壓扁成圓餅狀。

6 把餃子皮蔥油餅放入熱鍋，以中小火慢煎兩邊至金黃，即成。

司棋姐教把之前炸好盛起的薑蔥加在蔥油餅內，更好味。（leeszekee＠IG）

司棋姐的餃子皮蔥油餅大功告成，開始試吃，她還把蔥油餅內皮展示給大家看，「一層層架！」最後還把之前炸好盛起的薑蔥加在內，更好味，司棋姐大讚：Nice！

司棋姐大讚：Nice！（leeszekee＠IG）

其實餃子皮做蔥油餅，Gigi黃淑儀和我們都示範過：

Gi味俱全｜黃淑儀葱油餅速成版僅4種材料 餃子皮代麵糰香脆方便

+ 11

蔥油餅食譜｜免搓免發善用餃子皮 懶人新發明成網紅美食！

除了蔥油餅，我們還做過餃子皮生煎包、餃子皮馬仔、餃子皮蛋餅：

餃子皮生煎包食譜｜免搓麪糰簡易生煎包做法 1招皮脆肉嫩防未熟

+ 1

餃子皮食譜｜餃子皮馬仔不失敗6貼士 金黃酥脆傳統小食人見人愛

+ 3

【蛋餅食譜】餃子皮蛋餅簡單版 免搓皮懶人方法快夾妥