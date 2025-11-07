宋芝齡LingLing廚房｜清酒煮蜆簡易食譜嚴選3材料　清酒點揀點落?

TVB節目《流行都市》主持安德尊、宋芝齡近日登上熱搜，皆因這對「情侶檔」日前在訪問中被林嘉華追問戀情，露了口風，終於認愛！令近日壞消息不斷的娛樂圈添一點「笑聲」。雖然二人「拉埋天窗」仍未有定案，但已是全城佳話，人人「催婚」，對於中韓混血兒宋芝齡會否成為賢妻，還是未知之素，但原來她對下廚亦很有心得，不時在社交平台分享入廚樂趣，入得廚房、出得廳堂，應該難不倒她！



近日安德尊、宋芝齡的名字登上熱搜，皆因這對「情侶檔」終於認愛？（節目影片截圖）

宋芝齡｜安德尊默認真命天子！

現年64歲的安德尊、與年輕17年的宋芝齡，合作主持節目多年，緋聞亦傳足多年。雖然兩人一直否認情侶關係，但日前林嘉華為安德尊主持的節目任嘉賓，事後一同接受TVB娛樂新聞台的主持訪問，其間林嘉華追問安德尊與宋芝齡戀情：「喺2026年會唔會有一個明朗啲嘅答案？因為而家啲嘢好混濁，你如果擺酒我實返，冇人工、冇片酬我都返，仲要做人情，蝕硬，咁我要搵埋佢另一半問下先，係邊個？」

好友林嘉華向安德尊逼供，另一半是誰？（節目影片截圖）

此時，安德尊拋下一句：「仲要問? 走左喇！」這時宋芝齡已離開，間接默認了「真命天子」，此言一出，令林嘉華等人嘩然，「大王講嘅嘢就係真，佢自己承認咗喇！」

宋芝齡｜《Ling Ling廚房》教煮餸

宋芝齡（sungchihling、Adrianna）現年47歲，是中韓混血兒，父親是上海人，母親是韓國人，曾參選1996年香港小姐選舉。宋芝齡除了是香港藝人、節目主持，她還創辦韓語教育、補習社、獨角秀基金及金融證券交易持牌人。閒時也會入廚弄幾味，除了instagram，3年前她也同時開設YouTube頻道《Ling Ling廚房》但只有5段影片，似乎她的IG比YouTube更多人留意。當中包括醬炒雞髀菇、日本純米大吟釀煮蜆、爽版香蕉pancake、乾蔥蟶子皇及車厘茄炒蛋，均是簡單易煮菜式。

宋芝齡清酒煮蜆食譜｜嚴選3材料 純米大吟釀要點揀？

以她的「日本純米大吟釀煮蜆」即清酒煮花甲為例，雖然做法簡單，但她也有自己的獨門心得，由選蜆、選清酒、甚至選水都有講究，蜆她要花甲皇大大隻、水要礦泉水，至於米酒更有她的秘訣。宋芝齡認為這道菜式清酒很重要，是蜆湯的精髓，若清酒挑不好，湯便不夠甜。

她指靚清酒不一定要到14度那麼貴，中上等級數已足夠，例如純米吟釀、純米大吟釀。若再細分，它研磨率是四割五分或者五割五分便可，已經一流的了！宋芝齡說一般會買1.8升，超市大減價約400元，貴一點則六、七百元。自己煮當然可以自己喜好和需要挑選清酒。

清酒「研磨率」是什麼？

所謂「研磨率」是指清酒中的原料米去除外殼後，剩餘白米佔原米的比例，是清酒等級與品質的重要指標，研磨率愈低，去除的米糠、蛋白質等雜質愈多，酒體愈純淨、口感愈細膩。留意研磨率愈低，去除的米外層愈多，研磨程度提高，釀造難度與成本也愈高。



「割」和「分」是什麼？

所謂「割」和「分」，是日文裡專門用於清酒「精米步合」（研磨率）的單位。

「割」是10%，一割即10%、四割即40%。

「分」是1%，五分即5%、八分即8%。

宋芝齡說的「四割五分」即40%+5%=45%，「五割五分」即50%+5%=55%。

55%（五割五分）屬於中低程度研磨，常見於吟釀等級，風味平衡帶香氣。

45%（四割五分）屬高程度研磨，多見於大吟釀等高端酒款，香氣精緻、口感更順滑。



清酒煮蜆湯食譜（日本純米大吟釀煮）

（LingLing廚房@YouTube截圖）

材料：

花甲王約1斤

魚湯/雞湯100毫升

清酒200毫升（五割五分）

威士忌少許，最好有木桶香味

辣椒粒適量

蒜蓉適量

薑絲適量

礦泉水1湯碗

做法：

1 熱鍋下油，放入蒜蓉、薑，爆香至金黃色。同時另煲1鍋礦泉水。

2 放入蜆，爆炒至散出香味。加入清酒、雞湯。加蓋搖晃一下。

3 翻炒蜆至開口後，約30秒，盛起，湯留用。

4 湯繼續煮滾，讓酒蒸揮發。加入已煲滾的礦泉水，撇走泡沫，取走薑絲，再滾。

5 按個人喜好，放入適量辣椒，關火，備用。

6 花甲王放入另一可上桌鍋內，開中大火，清酒蜆湯回鍋翻熱，下少許胡椒粉調味即成。

其他蜆食譜

蒜蓉啤酒煮蜆食譜

豉椒炒蜆食譜

