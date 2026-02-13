焗爐清潔｜焗爐油垢難清除？專家推2平價好物一擦就甩只需10秒！

烤箱（焗爐）是做菜、烘焙時常用的廚房家電之一，不過使用後容易沾上油垢髒汙，如果沒有馬上清潔，就會形成難以刷洗的焦黑汙漬，就有網友對此相當困擾，表示用小蘇打粉、檸檬酸依然洗不掉，其他人則建議她嘗試用過碳酸鈉，直呼「過碳酸鈉敷一晚就隨便刷都乾淨了」。



烤箱內陳年油垢怎麼清？

一名網友在PTT發文表示，雖然平時使用烤箱時，雖然都有用鋁箔紙包著食物，但有時汁液還是會不小心流出來，導致烤盤沾上汙漬，久了之後難以清除，就算用小蘇打粉、檸檬酸都還是洗不掉，於是詢問「還能用什麼方法洗呢？」

貼文一出，許多網友推薦使用過碳酸鈉，

「過碳酸鈉敷一晚就隨便刷都乾淨了」

「過碳酸鈉是你的唯一解，一定要用熱開水，用敷的用量比較兇，深烤盤我會裝水直接在瓦斯爐上煮微火小滾，過碳酸鈉一匙一匙慢慢加，小心泡泡會滿出來，油垢就會慢慢飄起來，沒泡到水的就等涼了以後沾裏面的溶液用鋼絲刷慢慢刷，或是找更大的容器把烤盤丟進去煮泡一個晚上」

「過碳酸鈉都不行的話就沒救了，清潔最強兵器（過碳不能用在鋁，好像不沾塗層的也不能用）」



也有人提到其他清潔方法，

「有一種咖啡色的刷鍋專用海綿，叫做金剛砂」

「材質鋁能放棄，不鏽鋼就先過碳酸鈉及熱水，不然就更強效用鹼片，鹼片請小心操作」

「烤箱專用清潔劑噴好噴滿放隔夜」

「如果是鋁的話就是直接宣告陣亡除了用電鑽+磨片硬刷，沒有別的辦法」



專家用1便宜好物「去除焦黑亮白如新」，延長電器壽命

事實上，台灣林口長庚醫院毒物科護理師譚敦慈在《健康2.0》的影片中，分享正確清潔烤箱的方式，針對底盤上焦黑的汙垢，她建議使用小蘇打粉搭配白醋進行清潔。首先，將大量小蘇打粉均勻撒在底盤上，加少許水輕刷，使其形成糊狀覆蓋於汙漬處。

接著，倒入白醋，讓小蘇打粉起泡後靜置約10秒，再使用菜瓜布仔細刷洗。最後以清水沖洗，即可有效去除髒汙。髒汙程度決定靜置時間，若有累積髒汙較厚，可能需要敷上一個晚上，若髒汙狀況不嚴重，則可即時清理。

至於清理烤箱機器，必須將可拆除底盤或烤網等零件拔下，烤箱外層則可塗上清潔劑，用菜瓜布與抹布交叉刷洗，內層也以同樣的方式清潔。但清潔內層時，需注意管路的部分只能用擦拭的，並記得等到降溫後再處理。另外，若是烤箱有食物異味，可抹上檸檬，再以抹布擦乾淨，達到除臭與去油汙的效果。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：烤箱內陳年油垢怎麼清？專家用1便宜好物「去除焦黑亮白如新」，延長電器壽命】

