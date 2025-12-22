Panettone食譜｜麵包之王Panettone　簡單7步自製意大利聖誕麵包

聖誕甜品食譜｜Panettone食譜｜聖誕節快到了這種開心的節日不止有曲奇、薑餅人還有麵包之王——Panettone，這款經典且製作難度高的意大利聖誕麵包，如今只要7步便可做到，你準備好大展身手了嗎？



Panettone，在意大利象徵著美好的祝福。（guanabarino@pixabay）

聖誕甜品食譜｜Panettone潘娜朵妮是什麼？

潘娜朵妮（Panettone ）是意大利米蘭的傳統甜點，外形呈圓頂狀，內有酒浸乾果、堅果或朱古力、口感蓬鬆柔軟。一到聖誕節，意大利人就會將其切片分享給親友，象徵著美好的祝福。

關於潘娜朵妮的起源有好幾個版本，其中一個較為流傳的故事講述了，中世紀時期，當時米蘭的貴族家庭為了慶祝聖誕節，命令廚師製作一款特別的甜品。然而，廚師卻不慎燒焦了，這時一位名叫Toni的年輕學徒急中生智，用剩餘的麵糰、果乾、糖等材料重新製作了一個金黃酥脆的甜麵包，成功獲得大家的喜愛，從此開始流行，並被稱為「Panettone」。

聖誕甜品食譜｜潘娜朵妮製作難度高 至少需72小時

在烘焙界中，潘娜朵妮的製作難度最高，它不用普通酵母，而是用一種叫「Lievito Madre」的酵母，其發酵過程至少要經過36-72小時，在這過程中任何室溫、濕度的變化，或是操作上的失誤，都會導致失敗。

簡單版Panettone只需7步即可做出。（Marcelo Verfe@pexels）

聖誕甜品食譜｜簡單版潘娜朵妮簡易做法 只需7步驟

傳統的製作方法根本做不來，若想輕鬆復刻可嘗試美國亞瑟王烘焙公司的製作方法，只需7步，不到24小時就可做出一個鬆軟的潘娜朵妮。

1. 製作預發酵麵糰 靜置過夜

在量好的麵粉中放入速溶酵母、水，攪拌至沒有乾粉的狀態即可，不需要過度揉捏，再蓋上蓋子，靜置過夜（8至12小時）。

2. 製作麵糰 一次性加入所有麵糰原料

在隔夜發酵麵糰中一次過加入所有的麵糰原料（除水果、果皮）再用手揉捏或用攪拌機、麵包機攪拌，直到麵糰變光滑。若不確定，可抓起一塊麵糰輕輕撐開，能像口香糖一樣拉出半透明的薄膜即可。

3. 最終發酵 1到1.5小時

蓋上蓋子，讓麵糰發酵1至1.5小時，體積變大即可，無規定必須要膨脹到原來的1倍。

4. 排出氣體 均勻揉入水果、果皮屑

輕輕按壓發酵好的麵糰排出多餘氣體，然後加入水果和果皮屑，讓其分布均勻，這樣每一口都能嚐到層次分明的果香和麵包香。

5. 最終定型 放入烤盤發酵

將麵糰揉成球狀，放進直邊高烤盤（容量為1.4至1.9公升）中。然後蓋上烤盤，待麵糰「長高」到比烤盤邊緣高一點即可，大概需要1小時。

6. 三段式控溫法 避免外熟內生

做完以上5步即可放入烤箱烘烤，這一階段非常重要，分為三部分：

～首先在預熱至204°C (400°F) 的烤箱中烘烤10分鐘。

～再將烤箱溫度降至190°C (375°F)再烘烤10分鐘。

～最後再降至175°C (350°F) 繼續烘烤25至35分鐘。期間若發現頂部焦黑得快，可蓋上一張鋁箔紙遮擋火力，避免外皮焦黑內部未熟。

7. 完美出爐 音色空洞即熟透

出爐時輕敲底部，若音色空洞即代表熟透，若覺得不好判斷可用溫度計測量中心，看溫度是否達到 88°C (190°F)。冷卻後用保鮮膜蓋好可保存一周。

Panettone食譜

預發酵麵糰材料：

麵粉90克（3/4杯）

速溶酵母一小撮（1/16茶匙）

水74克（1/3杯）

麵糰材料：

麵粉270克（21/4杯）

溫水57克（1/4杯）

雞蛋2個

軟化奶油57克（4大匙）

香草精油1茶匙（加橙油1/8茶匙）

即溶酵母1湯匙

鹽8克

砂糖67克（1/3杯）

金葡萄乾85克

切片杏脯乾64克

蔓越莓乾85克

切碎菠蘿乾71克

橙皮屑或檸檬皮屑2湯匙

做法：

1. 麵粉加入水、酵母攪拌均勻，室溫靜置8–12小時。

2. 加入除果乾果皮以外的所有麵糰材料，揉至光滑。

3. 蓋好靜置約1–1.5小時，待麵糰變得蓬鬆輕盈。

4. 排氣後均勻拌入果乾與果皮屑。

5. 滾圓後放入高筒模具，發酵至略高於頂端邊緣（約1小時）。

6. 採用三段式降溫（204°C → 190°C → 175°C），中途可加蓋鋁箔紙防焦。

7. 敲底若音色空洞、中心溫度達88°C即熟透，等冷卻後蓋保鮮膜可保存一周。

